La semaine dernière, les Canadiens ont exprimé leur frustration à l'égard des compagnies aériennes sur les réseaux sociaux après que les prix des vols commerciaux au départ de Yellowknife ont été multipliés par 10 par rapport à la normale, au moment même où les habitants recevaient l'ordre d'évacuer en raison d'incendies de forêt qui faisaient rage. Les transporteurs, dont Air Canada, se sont engagés à plafonner les prix des vols à destination de Yellowknife, où la plupart des quelque 20 000 habitants ont été évacués en raison d'un important incendie qui s'approche. Mais cela peut prendre du temps, selon les analystes, car les compagnies aériennes doivent passer manuellement outre les systèmes automatisés qui augmentent les tarifs en cas de forte demande.

Voici un aperçu de la manière dont les compagnies aériennes gèrent une hausse soudaine de la demande sur une liaison donnée.

Les compagnies aériennes fixent une fourchette de prix pour les billets en fonction de facteurs tels que le moment de l'achat et la demande. Elles attribuent ensuite des sièges à chaque tarif, explique Chris Amenechi, fondateur de la startup SeatCash, qui propose à ses abonnés un produit permettant de prédire les prix futurs des vols. En cas de pic de la demande, les tarifs les plus bas seraient épuisés au profit des tarifs les plus élevés.

Le système ne sait pas qu'il s'agit d'une catastrophe et lorsque cela se produit, les compagnies doivent prendre la décision de passer outre le système", a déclaré M. Amenechi, ancien dirigeant d'une compagnie aérienne commerciale.

"Dans un endroit comme Yellowknife, les vols sont limités et si tous les vols sont pleins, vous pouvez imaginer à quel point cela va coûter cher parce que personne n'a de place libre. Il a ajouté que dans certains cas, il n'y a qu'un seul siège disponible en première classe ou en classe affaires.

LES TRANSPORTEURS PEUVENT-ILS PLAFONNER LES TARIFS AGRÉGÉS ? Air Canada a déclaré dans un communiqué que les exemples de vols à 4 500 dollars canadiens (3 322 dollars) entre Yellowknife et Calgary publiés dans les médias sociaux étaient des tarifs agrégés provenant de sites web de réservation. Certains de ces vols comportaient plusieurs escales assurées par d'autres transporteurs, et certains duraient jusqu'à 21 heures, alors qu'un vol normal sans escale à destination de Calgary dure deux heures.

"Nous nous efforçons de corriger ces tarifs agrégés dans la mesure du possible", a déclaré Air Canada. Air Canada a déclaré avoir annulé un tarif de classe affaires d'environ 1 000 dollars canadiens et l'avoir transformé en tarif normal sur un vol au départ de Yellowknife. La compagnie a également indiqué qu'elle remboursait les passagers qui achetaient un tarif avant qu'il ne soit corrigé. Le site de voyage Expedia Group a déclaré que les partenaires aériens fixaient les prix des vols et leur disponibilité sur son site. "Les compagnies aériennes sont libres d'ajuster les prix et les disponibilités qu'elles affichent. Samedi, Air Canada proposait un vol de Yellowknife à Calgary pour le mardi à partir de 303 dollars canadiens. La compagnie rivale WestJet Airlines proposait un vol direct de 122,98 dollars canadiens pour cette liaison lundi. Les compagnies aériennes ont toujours la possibilité de baisser leurs prix en cas de catastrophe. Plusieurs transporteurs américains ont proposé des tarifs de 19 dollars pour un vol d'évacuation de 40 minutes entre Maui et Honolulu, afin d'aider les personnes fuyant les incendies de forêt qui ont fait au moins 114 morts ce mois-ci.

"Dans le cas de Maui, il est très clair que les transporteurs américains font tout leur possible pour être de bons voisins et évacuer les résidents et les visiteurs", a déclaré Robert Mann, analyste de l'aviation américaine. "Ces tarifs de 19 dollars ont été plafonnés manuellement ... sur instruction du transporteur. M. Mann a suggéré que les transporteurs américains pourraient avoir tiré les leçons du déraillement d'un train Amtrak reliant Washington à New York en 2015, qui avait fait grimper les tarifs aériens en raison de la hausse de la demande, ce qui avait donné lieu à des accusations d'abus de prix.

(1 $ = 1,3546 dollar canadien) (Reportage d'Allison Lampert et de Doyinsola Oladipo à New York, édition de Denny Thomas et Josie Kao)