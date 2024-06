La compagnie aérienne canadienne WestJet Airlines a recommencé à annuler des vols après que le syndicat représentant ses ingénieurs de maintenance a rejeté une nouvelle offre salariale et déposé un second préavis de grève, a annoncé le transporteur mercredi.

WestJet a déclaré que cette action entraînerait l'annulation d'environ 25 vols entre le 27 et le 28 juin et aurait un impact sur plus de 3 300 voyageurs. La compagnie aérienne avait déclaré plus tôt dans la journée que l'arrêt de travail pourrait avoir lieu dès le 28 juin.

On ne sait pas encore combien de temps la grève pourrait durer.

WestJet, qui est soutenue par Onex Corp et qui est en concurrence avec Air Canada, est confrontée aux revendications de ses employés qui réclament de meilleures conditions de travail et des salaires plus élevés.

WestJet a déclaré avoir présenté à l'Association fraternelle des mécaniciens d'aéronefs (AMFA) un "accord à la pointe de l'industrie canadienne", qui était meilleur que l'accord précédent, rejeté par le syndicat plus tôt dans la journée.

L'offre rejetée prévoyait une augmentation de salaire de 22 % sur quatre ans pour les mécaniciens d'entretien d'aéronefs.

L'AMFA n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"Il est particulièrement dévastateur que le préavis de grève que nous avons reçu de l'AMFA nous oblige à annuler des vols et à stationner des avions, pour la deuxième fois en un peu plus d'une semaine", a déclaré Diederik Pen, président de WestJet Airlines et directeur de l'exploitation du groupe.

La semaine dernière, la compagnie aérienne basée à Calgary a annulé 40 vols qui ont affecté 6 500 clients après avoir reçu un avis de grève de 72 heures de la part du syndicat. Le syndicat a retiré l'avis de grève le 20 juin et a accepté de reprendre les discussions. (Reportage de Rishabh Jaiswal à Bengaluru ; Rédaction de Janane Venkatraman et Sonia Cheema)