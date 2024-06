Air Canada est une compagnie aérienne. Elle offre des services réguliers de transport de passagers sur le marché canadien, le marché transfrontalier Canada-États-Unis (É.-U.) et le marché international au départ et à destination du Canada. Elle fournit des services réguliers directement à plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger, sur six continents. Le programme Aéroplan de la société est le principal programme de fidélisation des voyageurs au Canada, qui permet aux membres d'accumuler ou d'échanger des points sur le réseau de 45 compagnies aériennes partenaires, ainsi que sur une gamme de marchandises, d'hôtels et de locations de voitures. Sa division de fret, Air Canada Cargo, assure le transport de fret aérien et la connectivité vers des centaines de destinations sur six continents au moyen de ses avions passagers et de ses avions-cargos. Vacances Air Canada est un voyagiste qui développe, commercialise et distribue des forfaits vacances sur le marché des voyages d'agrément aller-retour. Air Canada Rouge est le transporteur de loisirs d'Air Canada.

Secteur Compagnies aériennes