Le TSX affiche une baisse hebdomadaire en raison des craintes de stagflation aux États-Unis

Le principal indice boursier du Canada a terminé en hausse vendredi grâce à l'augmentation des actions industrielles et financières, mais le gain a été modeste alors que les données économiques américaines ont soulevé des inquiétudes quant à la possibilité que les investisseurs soient confrontés à une combinaison de croissance économique lente et d'inflation élevée.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 2,01 points, soit 0,01 %, à 20 419,62.

Pour la semaine, il a reculé de 0,6 %, soit sa troisième semaine consécutive de baisse, les signes de ralentissement de la croissance économique aux États-Unis et en Chine ayant pesé sur le moral des investisseurs.

Les actions de Wall street ont légèrement baissé vendredi alors que les données ont montré que le sentiment des consommateurs américains est tombé à un plus bas de six mois en mai et que les attentes d'inflation à long terme ont grimpé.

Les données américaines "ont rappelé aux investisseurs que les risques de stagflation ne disparaîtront pas de sitôt", a déclaré Edward Moya, analyste principal de marché chez OANDA, dans une note.

Le rapport sur l'inflation au Canada pour le mois d'avril doit être publié mardi.

Le groupe technologique du marché de Toronto a chuté de 1,1 %, tandis que les valeurs financières à forte pondération ont baissé de 0,2 %.

Cependant, d'autres secteurs ont progressé, y compris un gain de 0,8 % pour le secteur industriel.

L'une des principales valeurs industrielles est Air Canada. Ses actions ont augmenté de 0,5 % après que la plus grande compagnie aérienne du pays a publié des résultats qui ont bénéficié de la résistance de la demande de voyages.

"Cela montre qu'il y a beaucoup de demande refoulée pour les voyages, et les consommateurs semblent toujours dépenser pour les compagnies aériennes et les expériences de voyage", a déclaré Greg Taylor, directeur des investissements chez Purpose Investments.

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a ajouté 0,7 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Johann M Cherian et Vansh Agarwal à Bengaluru. Rédaction de Shilpi Majumdar et Matthew Lewis)