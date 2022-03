Le transporteur canadien à bas coûts WestJet va racheter son rival Sunwing Airlines

WestJet a déclaré qu'elle achèterait également le site Web de réservation de voyages Sunwing Vacations, dans le cadre de l'opération, qui devrait être conclue à la fin de 2022, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.

L'industrie canadienne du voyage, y compris des transporteurs comme Air Canada, a été durement touchée par la pandémie, les restrictions antérieures, comme les périodes de quarantaine obligatoires, ayant porté un coup à la demande.

Le trafic devrait rebondir à mesure que les restrictions s'assouplissent et que les voyageurs ont la possibilité d'utiliser soit un test antigénique rapide, soit un test PCR moléculaire pour satisfaire aux exigences de pré-entrée des voyageurs vaccinés.

Chris Murray, analyste chez ATB Financial, a déclaré qu'il ne s'attendait pas à ce que l'accord crée beaucoup de nouvelles capacités. Il considère qu'il s'agit d'un geste opportuniste de la part de WestJet pour accroître son exposition aux destinations de loisirs, l'un des premiers marchés à se redresser.

Le syndicat représentant les agents de bord de Sunwing a déclaré qu'il se battrait pour défendre les emplois de ses 800 membres à la suite de l'annonce de l'accord.

"La pandémie a été très dure pour notre secteur, et pour notre compagnie aérienne en particulier", a déclaré Rena Kisfalvi, présidente de la section locale 4055 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP). "Nous allons suivre de près cette proposition, et notre seul objectif restera de défendre les emplois de nos membres et leurs moyens de subsistance au fur et à mesure que ce processus avance."