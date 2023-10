Air Canada est une compagnie aérienne. Elle offre des services réguliers de transport de passagers sur le marché canadien, sur le marché transfrontalier Canada-États-Unis (É.-U.) et sur le marché international au départ et à destination du Canada. Elle propose également des services de fret aérien sur les liaisons intérieures et transfrontalières avec les États-Unis, ainsi que sur les liaisons internationales entre le Canada et les marchés d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Sud et d'Australie. Son programme Aéroplan est un programme de fidélisation des voyageurs qui permet aux particuliers de s'inscrire comme membres et d'accumuler des points Aéroplan en voyageant avec Air Canada et certains de ses partenaires. Sa division de fret, Air Canada Cargo, assure le transport de fret aérien et la connectivité vers diverses destinations sur six continents en utilisant les vols passagers et les vols réservés au fret d'Air Canada. Vacances Air Canada est un voyagiste qui développe, commercialise et distribue des forfaits vacances sur le marché des voyages d'agrément aller-retour. Air Canada Rouge est le transporteur de loisirs d'Air Canada.

Secteur Compagnies aériennes