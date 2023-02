Les aéroports et les compagnies aériennes restreignent leurs plans d'été pour éviter de répéter le chaos de l'année dernière.

Le rebond soudain de la demande de transport aérien pendant la saison des fêtes de l'année dernière, alors que la pandémie se calmait en Europe et en Amérique du Nord, a provoqué le chaos dans certains aéroports qui manquaient de personnel pour gérer le flot de passagers.

Alors que l'on s'attend à des voyages de vacances plus sereins en Europe et en Amérique du Nord, les compagnies aériennes et les aéroports, qui ont appris de dures leçons sur les voyages de vacances en 2022, adoptent une approche plus prudente alors que le trafic mondial rebondit à peu près aux niveaux d'avant la pandémie.

Le plus grand aéroport du Canada, par exemple, a fixé des limites strictes au nombre de vols commerciaux qui peuvent arriver ou partir à une heure donnée pendant les heures de pointe du printemps et de l'été, a déclaré à Reuters l'exploitant de l'aéroport international Pearson de Toronto.

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) a également déclaré dans un communiqué envoyé par courriel qu'elle plafonnera le nombre de passagers qui peuvent arriver à l'international ou partir vers les États-Unis par chaque terminal dans une heure donnée.

"La GTAA a pris des mesures décisives destinées à aplanir les horaires des heures de pointe pour les vacances de mars et la prochaine saison estivale", a déclaré l'autorité qui n'a pas donné plus de détails.

"Ces mesures relatives aux créneaux horaires établissent un équilibre entre les intérêts commerciaux des compagnies aériennes et les capacités des entités de l'ensemble de l'écosystème aéroportuaire."

Air Canada, le plus grand transporteur du pays, a déclaré que les limites de la GTAA ont été prises en compte dans ses plans, tandis que son rival WestJet Airlines a déclaré que les limitations "ont créé des obstacles et nécessité des ajustements lors de la planification de nos vols transfrontaliers et internationaux".

Malgré une planification et des embauches importantes cette année, certaines compagnies aériennes et certains aéroports sont toujours aux prises avec des pénuries de personnel, notamment de bagagistes. Et certains doivent également faire face à des conflits du travail, notamment des grèves attendues dans les semaines à venir pour les forces frontalières du Royaume-Uni et des perturbations en France et en Allemagne dues à des actions de grève.

Selon les analystes, cela pousse certaines compagnies aériennes à faire preuve de retenue sur les vols malgré la hausse de la demande.

"Je m'attendrais à ce que les compagnies aériennes donnent la priorité à la résilience opérationnelle plutôt que de pousser les réseaux à la limite, après l'expérience de l'été dernier", a déclaré Alexander Irving, analyste chez Bernstein.

La compagnie allemande Lufthansa AG a déclaré qu'elle avait réduit ses vols d'été d'un montant non spécifié en raison d'une pénurie de personnel, notamment de manutentionnaires au sol, dans les aéroports de Francfort et de Munich.

"Les ajustements de nos horaires sont une mesure de précaution anticipée afin d'éviter des annulations à court terme pendant la saison estivale", a déclaré Andreas Bartels, porte-parole de Lufthansa.

L'aéroport Schiphol d'Amsterdam, une plaque tournante clé pour Air France-KLM SA, a déclaré le 21 février qu'il limiterait le nombre de passagers à 66 000 passagers en partance par jour pendant la saison des vacances de mai - une forte augmentation par rapport aux niveaux imposés l'année dernière dans un contexte de chaos et de longues files d'attente, mais toujours 8% en dessous des niveaux de 2019.

L'aéroport est aux prises avec un manque de personnel et il a été demandé aux compagnies aériennes de réduire leurs ventes de billets d'environ 5 % les matins de pointe pendant les vacances de printemps, a déclaré Stefan Donker, porte-parole de Schiphol.

En Grande-Bretagne, l'aéroport de Heathrow a confirmé que les vols ad hoc ne seraient pas ajoutés aux heures de pointe pendant l'été.

Alors que les aéroports ont renforcé leurs effectifs pour éviter les pénuries de main-d'œuvre paralysantes qui ont réduit la capacité l'été dernier, les gouvernements sont également pressés d'ajouter davantage d'agents frontaliers.

Au Canada, la GTAA a déclaré qu'elle avait déjà limité les vols transfrontaliers pendant plusieurs mois pour tenir compte des "niveaux de dotation en personnel" aux frontières américaines et canadiennes, ainsi que des contrôleurs aériens.

Le gestionnaire du contrôle du trafic aérien, NAV Canada, a déclaré qu'il employait actuellement environ 1 900 contrôleurs aériens à travers le Canada, mais n'a pas fourni de données antérieures. Une source de l'industrie a déclaré qu'il y avait environ 1 700 contrôleurs au Canada à la fin de 2021, contre environ 2 000 avant la pandémie.

Le service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis et l'Agence des services frontaliers du Canada n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter la dotation en personnel.

L'analyste de l'aviation James Halstead a déclaré que les aéroports comme Heathrow ont appris des erreurs de l'été dernier, ce qui est de bon augure pour la saison de cette année.

"Espérons que ce sera mieux que l'année dernière", a déclaré Halstead, associé directeur chez Aviation Strategy.

"Cela ne pourrait pas être pire".