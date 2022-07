United Airlines étend son pacte de partage de codes avec Air Canada

Les compagnies aériennes aux prises avec des pressions croissantes sur les coûts et des défis opérationnels s'attendent à une amélioration de la demande de voyages internationaux pour les aider à cimenter leur chemin vers la rentabilité.

Le partage de code permet à une compagnie aérienne de vendre des sièges sur un vol exploité par son partenaire, afin qu'elle puisse transporter des passagers vers des destinations qu'elle ne dessert pas.

Dans le cadre de l'accord élargi, les passagers qui recherchent des vols entre les États-Unis et le Canada sur les sites Web et les applications de United ou d'Air Canada trouveront plus d'options de vol et un meilleur accès à l'inventaire des sièges de chaque compagnie.

Les transporteurs prévoient que les clients pourront se connecter à 46 destinations transfrontalières en partage de code en 2022, mais cela exclura certains marchés de loisirs et territoires américains.

"Alors que les voyages internationaux continuent de se redresser, ce partenariat élargi offrira une expérience améliorée pour tous les voyages transfrontaliers", a déclaré Patrick Quayle, vice-président senior de United chargé de la planification du réseau mondial et des alliances.

Mercredi, United Airlines a affiché un bénéfice trimestriel inférieur aux prévisions, la demande de voyages en plein essor n'ayant pas réussi à compenser la hausse des coûts d'exploitation.