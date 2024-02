Cours en clôture Euronext Paris Autres places de cotation Cours en clôture Varia. 5j. Varia. 1 janv. - EUR -.--% -.--% -.--% Synthèse Graphiques Actualités Résultats annuels 2023 Le 29 février 2024 à 07:16 Partager xx Résultats annuels 2023 29 février 2024 Demande soutenue se traduisant par une progression de la marge opérationnelle à 5,7%



Fonds propres du Groupe restaurés Capacité du Groupe à 93% du niveau de 2019 et coefficient de remplissage à 87%

Chiffre d’affaires total du Groupe à 30,0 mds€, en hausse de 14% par rapport à l’année précédente

Résultat d’exploitation à 1,7 md€, avec une marge opérationnelle à 5,7%, en hausse de +1,2pt par rapport à l’année précédente

Résultat net à 0,9 md€, permettant un retour à des fonds propres positifs à 0,5 md€ pour la première fois depuis 2019

Dette nette réduite de 1,3 md€ par rapport à la fin d’année 2022 se traduisant par un ratio de dette nette/EBITDA à 1,2x. Liquidités à 10,5 mds€

2 notations de crédit inaugurales soulignant la poursuite de la transformation du Groupe et une structure financière améliorée Le Directeur général du Groupe, M. Benjamin Smith a déclaré: “En 2023, nous avons tenu nos engagements en réalisant de solides performances opérationnelles et financières, tout en maintenant notre position de groupe aérien de référence en matière de développement durable. Parmi nos principales réalisations, nous sommes satisfaits d’avoir pu renforcer davantage notre bilan et d’avoir restauré les fonds propres du Groupe. Nous avons également passé une commande historique de cinquante Airbus A350, assortie de droits d'acquisition pour quarante appareils supplémentaires, accélérant ainsi le renouvellement de notre flotte. Ces avions de dernière génération permettent une réduction de la consommation de carburant, des émissions de CO2 et de l’empreinte sonore. Ils offrent également une expérience plus agréable à nos clients. Nous avons par ailleurs confirmé notre position de premier utilisateur mondial de carburant d'aviation durable, démontrant ainsi notre détermination à tirer le plein parti de ce levier décarbonation pour atteindre nos objectifs en matière de développement durable. Je tiens à remercier tous les employés d'Air France-KLM qui ont travaillé sans relâche pour rendre ces réalisations possibles. En 2024, l'une de nos priorités sera de continuer à renforcer notre performance, en poursuivant la mise en œuvre de notre stratégie. Cette année sera doublement spéciale pour nous, avec d’une part le 20e anniversaire d'Air France-KLM, et la tenue des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 en France, dont Air France est fière d'être le sponsor officiel. Nous sommes impatients d'accueillir le monde - athlètes, délégués, supporters et autres - en France et à bord de nos avions pour célébrer cet évènement planétaire.” Résultat d’exploitation impacté par la recette unitaire du cargo, la situation géopolitique et des perturbations au quatrième trimestre Quatrième trimestre Annuel 2023 variation variation

change constant 2023 variation variation

change constant Chiffre d’affaires (m€) 7 407 +3,9 % +6,7 % 30 019 +13,7 % +15,1 % EBITDA (m€) 601 -185 -159 4 208 593 624 Résultat d’exploitation (m€) -56 -190 -164 1 712 519 550 Marge d’exploitation (%) -0,8 % -2,6pt -2,3pt 5,7 % +1,2pt +1,2pt Résultat net, part du Groupe (m€) -256 -752 934 206 Cash flow d’exploitation libre ajusté (m€) -1 198 -648 -392 -2 295

31 décembre 2023 31 décembre 2022 Dette Nette 5 041 6 337 EBITDA sur les 12 derniers mois 4 208 3 615 Ratio de dette nette / EBITDA 1.2x 1.8x

Quatrième trimestre Annuel 2023 variation variation

change constant 2023 variation variation

change constant Recette unitaire Groupe par SKO

(€ cts) 8,56 -3,6 % -1,2 % 8,80 +3,3 % +4,5 % Group unit cost per ASK (€ cts) à carburant constant 8,63 -0,7 % +3,5 % 8,25 +1,8 % +4,7 % Quatrième trimestre 2023 Au quatrième trimestre, le chiffre d’affaires a augmenté de +6,7 % à taux de change constant par rapport au T4 2022, porté par la combinaison d’une augmentation de la capacité (+6%) et une amélioration du yield de l’activité Passages (+3,2%) partiellement absorbées par une baisse de la recette unitaire du cargo (-31,8%). Le résultat d’exploitation est en baisse de 190 millions d’euros par rapport à l’année dernière, s’établissant à -56 millions d’euros et a été impacté par la situation géopolitique en Afrique et au Moyen-Orient (65m€) et une hausse du cout unitaire, bien que partiellement compensé par la baisse du prix du kérosène. Le coût unitaire du Groupe au SKO, à prix de carburant et change constants, est en hausse de 3,5% par rapport à l’année précédente dû à une hausse des coûts liés aux perturbations opérationnelles pour 70 millions d’euros et à l’impact non-cash lié au plan d’actionnariat salarié selon la norme IFRS 2 pour 30 millions d’euros. Année 2023 En 2023, Air France-KLM a enregistré le chiffre d’affaires le plus élevé de son histoire, à 30 milliards d’euros, en hausse de +15,1 % à change constant. La marge d’exploitation s’est élevée à 5,7 %, s’améliorant de manière séquentielle de +1,2pt par rapport à l’année précédente portée par un yield et un coefficient de remplissage élevés. Le résultat net s’est établi à 934 millions d’euros, en hausse de 206 millions d’euros, ce qui, combiné aux financements en quasi-fonds propres réalisés au cours de l’année, permet un retour à des fonds propres positifs (0,5 md€). Le cash flow d’exploitation libre ajusté de l’année a été impacté par le paiement des charges sociales, salariales et des retraites accumulées durant la pandémie (350 m€). En janvier 2024, Air France a entièrement remboursé le report du paiement des retraites à la Caisse des Retraites des Personnels Navigants (CRPN) pour 610 millions d’euros. Le Groupe remercie les pilotes CRPN pour leur soutien. Le Groupe remboursera les charges sociales et salariales restantes d’environ 1,7 milliard d’euros jusqu’en 2027. La dette nette s’est établie à 5,0 milliards d’euros, représentant une amélioration de 1,3 milliard d’euros par rapport à 2022. Hausse de la recette unitaire Passage portée par un coefficient de remplissage et un yield en amélioration Quatrième trimestre Annuel 2023 variation variation

change constant 2023 variation variation

change constant Passagers (en milliers) 22 347 +6,4% 93 565 +12,3% Capacité (en millions de SKO) 77 024 +6,0% 309 505 +9,5% Trafic (en millions de PKT) 65 691 +5,3% 270 134 +13,7% Coefficient de remplissage 85,3% (0,6)pt 87,3% +3,3pt Recette unitaire Passage au SKO (cts€) 7,90 +0,4% +2,8% 8,15 +9,5% +10,7% Au quatrième trimestre 2023, Air France-KLM a accueilli 22,3 millions de passagers, soit 6,4 % de plus que l'année précédente. La capacité ayant augmenté de 6,0 % et le trafic de 5,3 %, le coefficient de remplissage a globalement été stable à -0,6 point par rapport à l'année précédente. La recette unitaire Passage au SKO du Groupe a connu une hausse de +2,8 % à change constant par rapport à l'année dernière. Cette hausse a été portée par une augmentation du yield dans toutes les zones géographiques, sur Long-courrier et Court & Moyen-courrier. Revue à la hausse et finalisation d’un financement en quasi-fonds propres de 1,5 milliard d’euros Suite à la signature le 26 octobre 2023, d’un accord définitif entre Air France-KLM et Apollo (NYSE: APO) concernant le financement d’une filiale opérationnelle dédiée d’Air France-KLM, les entreprises ont annoncé le 30 novembre, avoir finalisé la transaction pour un montant total revu à la hausse de 1,5 milliard d’euros. Ce financement par des fonds et entités gérés par Apollo est destiné à une filiale opérationnelle dédiée d’Air France-KLM détenant la marque et la plupart des contrats des partenaires commerciaux liés au programme de fidélisation commun d'Air France et de KLM (“Flying Blue”) ainsi que le droit exclusif d'émettre des "Miles" pour les compagnies aériennes et leurs partenaires. Le financement est comptabilisé en tant que fonds propres selon les normes IFRS. Comme annoncé par Air France-KLM lors des résultats du troisième trimestre 2023, cette transaction permet au Groupe de revenir à des fonds propres positifs selon les normes IFRS d'ici la fin de l'année. La revue à la hausse du montant de la transaction reflète la grande confiance des investisseurs dans la qualité de l’activité d’émission de miles d’Air France-KLM (Flying Blue). Les conditions communiquées le 26 octobre 2023 restent inchangées et portent sur un coupon fixe de 6,4% par an pendant les quatre premières années, avec la possibilité pour Air France-KLM de procéder au remboursement avec un coût de financement global de 6,75% jusqu'à cette première date d'appel. La structure convenue n’entraînera aucun changement matériel vis-à-vis des membres de Flying Blue. Air France-KLM continuera d’assurer la gestion et l’exploitation de son programme de fidélité Flying Blue et les compagnies aériennes Air France et KLM conserveront le contrôle total de la base de données clients de Flying Blue. La structure de financement n’entraînera aucun changement sur les aspects sociaux, ni sur les contrats des employés d’Air France, de KLM ou d’Air France-KLM. Succès du plan mondial d’actionnariat salarié du Groupe Air France-KLM Le 21 décembre 2023, Air France-KLM a finalisé avec succès son offre d'actionnariat salarié "Ensemble pour l’avenir", une opération d'augmentation de capital réservée à environ 75 000 salariés éligibles du Groupe, lancée en novembre 2023. Dans le cadre de cette première opération du Groupe au niveau mondial, environ 17 000 salariés issus de 19 pays, représentant près de 22% de l'effectif salarié concerné, ont souscrit à l'offre "Ensemble pour l’avenir" leur permettant d'investir dans des actions Air France-KLM à des conditions préférentielles. Le montant total des souscriptions s'élève à 46 073 029 euros, correspondant à l'émission de 5 716 256 actions nouvelles d’une valeur nominale d’un euro chacune. Le capital social de la Société est de ce fait augmenté de 5 716 256 euros et se trouve ainsi porté de 257 053 613 euros à 262 769 869 euros. A l’issue de cette émission, la participation des salariés au capital d’Air France-KLM, au sens de l’article L. 225-102 du Code de commerce, s’élève à un peu plus de 3% du capital social. PERSPECTIVES 2024 Capacité Le Groupe prévoit une capacité en sièges-kilomètres offerts pour le Groupe Air France-KLM y compris Transavia en hausse de 5% en 2024 par rapport à 2023. Coût unitaire1 Pour le premier trimestre 2024, le groupe s'attend à un coût unitaire en hausse de +4% par rapport à 2023 en raison de la subsistance de coûts de perturbation élevés au cours des deux premiers mois et d'un paiement ponctuel de 2% du salaire annuel au personnel de KLM comme convenu dans la convention collective de branche. Pour l’ensemble de l’année 2024, le Groupe prévoit une évolution du coût unitaire comprise entre 1% et 2% par rapport à 2023. Dépenses d’investissement Les investissements nets pour l’ensemble de l’année 2024 devraient représenter entre 3,0 et 3,2 milliards d’euros. Revue d’activité Année très solide pour les opérations Réseaux Réseaux



Quatrième trimestre Annuel 2023 variation variation

change constant 2023 variation variation

change constant Chiffre d’affaires passage régulier (m€) 6 055 +1,9% +4,6% 24 560 +12,4% +13,9% Chiffre d’affaires total (m€) 6 342 +2,2% +4,8 % 25 636 +12,6% +14,0 % Résultat d’exploitation (m€) 60 -178 -155 1 693 +562 +574 Marge d’exploitation (%) 0,9 % -2,9 pt 6,6 % 1,6 pt Comparé au quatrième trimestre 2022, le chiffre d'affaires total a augmenté de +2,2 % pour atteindre 6 342 millions d'euros. Le résultat d'exploitation a été positif et s'est établi à 60 millions d'euros malgré les tensions géopolitiques. L'augmentation du chiffre d'affaires a été tirée par la forte demande de l'activité Réseaux Passage, en dépit de l’affaiblissement du marché du fret. Dans l’ensemble, l’activité Réseaux a affiché un résultat d’exploitation solide, à 1 693 millions d’euros en 2023, représentant une amélioration de 562 millions d’euros par rapport à l’année précédente. Par conséquent, la marge d’exploitation a augmenté de 1,6pt à 6,6 %. Ce résultat a été principalement porté par la combinaison d’un yield et d’un coefficient de remplissage élevés sur l’activité réseau passages. Comme au quatrième trimestre de 2023, le premier trimestre de 2024 sera également impacté par des perturbations opérationnelles tandis qu’Air France a repris sa desserte de Tel Aviv le 24 janvier. Une croissance robuste de la recette unitaire Réseaux passage



Quatrième trimestre Annuel 2023 variation variation

change constant 2023 variation variation

change constant Passagers (en milliers) 17 736 +7,6% 72 101 +11,0% Capacité (millions de SKO) 67 333 +6,5% 267 061 +8,8% Trafic (millions de PKT) 57 527 +5,8% 232 334 +13,0% Coefficient de remplissage 85,4% -0,6pt 87,0% 3,2pt Chiffre d’affaires total (m€) 5 691 +6,2 % +8,7 % 23 148 +20,2% +21,5% Chiffre d’affaires passage régulier (m€) 5 546 +6,5 % +9,2 % 22 548 +20,0% +21,4% Recette unitaire au SKO (cts €) 8,23 0,0 % +2,6 % 8,44 +10,2% +11,6% Au quatrième trimestre 2023, la capacité en sièges-kilomètres offerts (SKO) a augmenté de 6,5 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 90% du niveau de 2019. Une croissance du trafic légèrement plus faible (+5,8 %) que celle de la capacité a entraîné un coefficient de remplissage stable, à 85,4 % (-0,6 point par rapport à l’année précédente) tandis que le yield a continué d'augmenter (+3 % à taux de change constant). Cette performance a eu un impact positif sur la recette unitaire au SKO qui a crû de +2,6 % à taux de change constant. Au cours du quatrième trimestre, nous avons observé les tendances suivantes par zone : Atlantique Nord La capacité du quatrième trimestre pour la région était en hausse de +7,0% par rapport à 2022 avec un coefficient de remplissage légèrement plus faible (-0,6pt) tandis que le yield a crû de 2,9% par rapport à 2022. Une bonne performance dans l’ensemble, en particulier avec une capacité supplémentaire permettant une hausse du chiffre d’affaires par rapport à 2022. Amérique latine La demande est restée très forte pendant le quatrième trimestre, ce qui a permis d’accroître encore le yield de 3,9%, avec un coefficient de remplissage élevé, à 89%, reposant sur une base solide en 2022. Les régions dynamiques ont été le Brésil et l’Amérique Centrale. Asie et Moyen-Orient La capacité au quatrième trimestre a augmenté de manière significative par rapport à 2022, à +34,4%, mais demeure toujours inférieure de -26% par rapport aux niveaux de 2019. Celle ci a été principalement portée par la croissance en Chine. Le yield et le coefficient de remplissage sont restés stables par rapport à l’année dernière en dépit des perturbations géopolitiques dans la région. Le Moyen-Orient a été affecté par des effets collatéraux sur l’Égypte et le Liban, de la suspension de la desserte d’Israël. Les régions dynamiques au cours du trimestre ont été l’Inde et l’Asie du Sud-Est. Caraïbes et Océan Indien Le quatrième trimestre a été à nouveau marqué par des réductions de capacité par rapport à 2022 (-14,6%) en raison du redéploiement de la flotte vers d'autres zones long-courrier. Cette baisse de la capacité a permis au coefficient de remplissage d'atteindre 87% et au yield de s'améliorer de 12,3%. Afrique Malgré la situation géopolitique au Niger, au Mali et au Burkina Faso, le Groupe a continué à bénéficier d'une demande toujours forte, ce qui s’est traduit par une croissance modérée de la capacité, tandis que les recettes unitaires sont restées stables. Le yield a été résilient et a augmenté de 1% par rapport à 2022, tandis que le coefficient de remplissage a été globalement stable (-0,7pt). Court et moyen-courrier La capacité a augmenté de +5,4% avec des dynamiques différentes. Le moyen-courrier de KLM a connu une hausse de +11%, l’année précédente aurait été relativement faible en raison de problèmes opérationnels. Le court et moyen-courrier d’Air France a connu une hausse modérée, à 2%. Air France a continué à réduire sa présence en France. Cargo : baisse des recettes unitaires par rapport à 2022 en raison du contexte de marché Cargo



Quatrième trimestre Annuel 2023 variation variation

change constant 2023 variation variation

change constant Tonnage (milliers) 235 -0,3% 875 -6,1% Capacité (milliers de TKO) 3 577 +5,0% 14 076 +6,2% Trafic (millions de TKT) 1 772 0,9% 6 550 -4,9% Coefficient de remplissage 49,5% -2,0pt 46,5% -5,4pt Chiffre d’affaires total (m€) 651 -22,9% -20,3% 2 488 -29,0% -27,6% Chiffre d’affaires transport de fret (m€) 510 -30,4% -28,2% 2 012 -34,0% -32,9% Recette unitaire par TKO (cts€) 14,23 -33,8% -31,8% 14,29 -37,9% -36,8% Au quatrième trimestre, la recette unitaire a été inférieure à celle de l’année précédente, portée par une baisse du yield de -31% et un coefficient de remplissage plus faible de 2 points dû à une augmentation de la capacité dans les soutes. Le yield reste plus élevé de 32% par rapport à 2019. Par rapport à l’année précédente, le chiffre d’affaires de l’année a connu une forte baisse, à -22,9 %, qui reste cependant inférieure à celle des trimestres précédents. Le trafic a été stable à 0,9 % par rapport à l’année dernière sur la base d’une forte demande en 2022. Le coefficient de remplissage a enregistré une diminution de 2,0 points par rapport à 2022 du fait d’une augmentation de la capacité dans les soutes. Le yield a également été en retrait, ce qui s’est traduit par une baisse de la recette unitaire de -31,8 % par tonne-kilomètre disponible à taux de change constant. Transavia : coefficient de remplissage sur l’ensemble de l’année en croissance de 4 points, tandis que la capacité a continué de croître Transavia



Quatrième trimestre Annuel 2023 variation 2023 variation Passagers (en milliers) 4 611 +2,4% 21 464 +16,9% Capacité (millions de SKO) 9 692 +2,9% 42 445 +13,6% Trafic (millions de PKT) 8 163 +2,3% 37 800 +18,7% Coefficient d’occupation 84,2% -0,5pt 89,1% +3,9pt Chiffre d’affaires total (m€) 536 +4,4% 2 640 +19,0% Recette unitaire au SKO (cts €) 5,61 +3,2% 6,34 +4,6% Coût unitaire au SKO (cts €) 6,79 +2,3% 6,56 +3,8% Résultat d’exploitation (m€) -114 -1 -97 +2 Le résultat d’exploitation de -114 millions d’euros au quatrième trimestre s’explique par la saisonnalité et les tensions géopolitiques au Moyen-Orient (-20m€). La capacité de Transavia a augmenté de 2,9%, le trafic de 2,3%, et le nombre de passagers de 2,4%, entrainant un coefficient de remplissage globalement stable à 84,2% au quatrième trimestre. Au cours de l’année 2023, Transavia a poursuivi sa croissance pour répondre à la demande et satisfaire les attentes des clients avec une augmentation de la capacité de +13,6% par rapport à 2022. Dans l’ensemble, la compagnie a lancé 35 nouvelles lignes en 2023 vers diverses destinations en Europe et au-delà au départ de plusieurs aéroports français. Le coefficient de remplissage des réservations pour la première moitié de 2024 est globalement stable par rapport à l’année précédente, tandis que la capacité continue de croître. Transavia France a recommencé à desservir Israël à compter du 1er février. Activité de maintenance : reprise soutenue en 2023 malgré les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement Maintenance



Quatrième trimestre Annuel 2023 variation variation

change constant 2023 variation variation

change constant Chiffre d’affaires total (m€) 1 208 +18,6% 4 242 +18,3% Chiffre d’affaires externe (m€) 521 +28,7% +40,0% 1 712 +23,2% +26,9% Résultat d’exploitation (m€) 25 +10 +15 150 -13 -6 Marge d’exploitation (%) 2,1% +0,6pt +0,9pt 3,5% -1,0pt -0,9pt L’activité maintenance a poursuivi sa croissance au quatrième trimestre 2023. Le chiffre d'affaires total a progressé de 18,6 % par rapport au même trimestre de l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires externe a enregistré une hausse de 40,0 % à taux de change constant, confirmant une forte reprise. La marge d'exploitation s'est établie à 2,1 %, soit 0,6 point de plus qu'en 2022. Au cours de l’année 2023, le chiffre d’affaires externe a fortement augmenté de +23,2 % malgré les perturbations de la chaine d’approvisionnement et un marché de l’emploi tendu. Le carnet de commandes de maintenance a été évalué à 8,7 milliards de dollars au 31 décembre 2023. Flotte Comparé à la fin de l’année 2022, le Groupe a ajouté à sa flotte trois B787-10, sept A350-900, seize B737-800, seize A220-300, quatre Embraer 195-E2 et deux Embraer 190. Le Groupe a également reçu ses premiers A320 et A321 Neo en décembre. Les avions suivants ont quitté la flotte : trois B737-700, trois A321, deux A320, six A319, trois A318, trois Embraer 170 et quatre CRJ-1000, ce qui a entraîné une augmentation de la flotte de vingt-neuf avions. Le Groupe continuera à investir dans des avions de nouvelle génération afin d'améliorer ses performances économiques tout en réduisant son empreinte carbone et ses émissions sonores. Une forte rentabilité pour les deux compagnies aériennes en 2023 Groupe Air France



Quatrième trimestre Annuel 2023 Variation 2023 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 4 552 +0,3% 18 518 +13,7% EBITDA (en m€) 390 -142 2 657 +696 Résultat d’exploitation (en m€) -22 -165 1 085 +602 Marge d’exploitation (%) -0,5% -3,6pt 5,9% +2,9pt La performance d'Air France pour l’ensemble de l’année provient d'une bonne performance du long-courrier se traduisant par une augmentation du chiffre d’affaires de +13,7 %. Le résultat d'exploitation s’est substantiellement amélioré, pour atteindre 1,1 milliard d'euros, soit 602 millions d'euros de plus par rapport à l'année dernière. Les efforts de transformation ainsi que la forte dynamique des prix ont porté leurs fruits et ont permis à Air France d’améliorer sa marge d’exploitation de 2,9pt, par rapport à 2022, à 5,9 %, ceci malgré la situation géopolitique constatée sur la seconde moitié de l’année. Groupe KLM



Quatrième trimestre Annuel 2023 Variation 2023 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 2 993 +8,5% 12 050 +12,8% EBITDA (en m€) 227 -34 1 572 -107 Résultat d’exploitation (en m€) -18 -16 650 -56 Marge d’exploitation (%) -0,6% -0,5pt 5,4% -1,2pt Le chiffre d'affaires de KLM a augmenté de +12,8 %, grâce à une amélioration des opérations, bien que celles-ci ne soient pas encore optimales en raison des perturbations liées aux chaines d’approvisionnement, tandis que la marge d’exploitation s’est établie à 5,4 %, en baisse de -1,2pt par rapport à l'année dernière. KLM opérait avec des contraintes de capacité et des perturbations survenues au quatrième trimestre, liées aux mauvaises conditions météorologiques à Amsterdam pesant sur l'évolution du résultat d'exploitation. Nb : le résultat des deux compagnies n’est pas égal aux chiffres consolidés en raison d’écritures intra-Groupe Les procédures d'audit ont été réalisées. Le rapport d'audit est en cours de publication. ****** La présentation des résultats est disponible sur www.airfranceklm.com le 29 février 2024 à partir de 7h15 (heure de Paris). Une conférence téléphonique animée par M. Smith (CEO) et M. Zaat (CFO) aura lieu le 29 février 2024 à 08h30 (heure de Paris). Pour vous connecter à la conférence, veuillez utiliser le lien ci-dessous : https://channel.royalcast.com/landingpage/airfranceklm/20240229_1/ Relations Investisseurs Presse Michiel Klinkers Marouane Mami +33 1 41 56 56 00 Michiel.klinkers@airfranceklm.com mamami@airfranceklm.com Compte de résultat Quatrième trimestre Annuel (en millions d’euros) 2023 2022 Variation 2023 2022 Variation retraité * retraité * Produits des activités ordinaires 7 407 7 128 4 % 30 019 26 393 14 % Carburant avions -1 945 -2 057 -5 % -7 305 -7 241 1 % Quotas de CO 2 -64 -82 -22 % -203 -141 44 % Affrètements aéronautiques -142 -101 41 % -551 -387 42 % Redevances aéronautiques -450 -439 3 % -1 908 -1 710 12 % Commissariat -211 -195 8 % -829 -720 15 % Achat d’assistance en escale -464 -418 11 % -1 856 -1 608 15 % Achats et consommations d'entretien aéronautique -718 -613 17 % -2 549 -2 256 13 % Frais commerciaux et de distribution -244 -246 -1 % -1 029 -887 16 % Autres frais -530 -412 29 % -1 909 -1 488 28 % Frais de personnel -2 339 -2 049 14 % -8 650 -7 289 19 % Impôts et taxes -32 -38 -16 % -164 -156 5 % Autres produits et charges d'exploitation courants 333 308 8 % 1 142 1 105 3 % EBITDA 601 786 -24 % 4 208 3 615 16 % Amortissements, dépréciations et provisions -657 -652 1 % -2 496 -2 422 3 % Résultat d’exploitation courant -56 134 nm 1 712 1 193 44 % Cessions de matériels aéronautiques -1 21 nm 32 66 -52 % Autres produits et charges non courants -79 -21 nm -67 -65 3 % Résultat des activités opérationnelles -136 134 nm 1 677 1 194 40 % Coût de l’endettement financier brut -157 -153 3 % -600 -569 5 % Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 77 33 133 % 253 41 nm Coût de l’endettement financier net -80 -120 -33 % -347 -528 -34 % Autres produits et charges financiers -27 295 nm -183 -324 -44 % Résultat avant impôts des entreprises intégrées -243 309 nm 1 147 342 nm Impôts 12 183 -93 % -164 390 nm Résultat net des entreprises intégrées -231 492 nm 983 732 nm Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence – 12 nm 7 12 -42 % Résultat net -231 504 nm 990 744 33 % Résultat net des participations ne donnant pas le contrôle 25 8 nm 56 16 nm Résultat net : Propriétaires de la société mère -256 496 nm 934 728 28 % * Les chiffres retraités incluent le changement de principes comptables pour les quotas de CO2. Bilan consolidé Actif 31 décembre 2023 31 décembre 2022 (en millions d’euros) retraité * Goodwill 224 225 Immobilisations incorporelles 1 128 1 127 Immobilisations aéronautiques 11 501 10 614 Autres immobilisations corporelles 1 431 1 375 Droits d'utilisation 5 956 5 428 Titres mis en équivalence 129 120 Actifs de retraite 45 39 Autres actifs financiers non courants 1 262 1 184 Actifs financiers dérivés non courants 148 262 Impôts différés 698 714 Autres actifs non courants 153 78 Actif non courant 22 675 21 166 Autres actifs financiers courants 1 292 620 Actifs financiers dérivés courants 122 327 Stocks et en-cours 853 723 Créances clients 2 152 1 785 Autres actifs courants 1 120 979 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 194 6 626 Actifs détenus en vue de la vente 82 79 Actif courant 11 815 11 139 Total actif 34 490 32 305 * Les chiffres retraités incluent le changement de principes comptables pour les quotas de CO2. Passif et capitaux propres 31 décembre 2023 31 décembre 2022 (en millions d’euros) Capital 263 2 571 Primes d’émission et de fusion 7 560 5 217 Actions d’autocontrôle -25 -25 Titres subordonnés à durée indéterminée 1 076 933 Réserves et résultat -10 925 -11 700 Capitaux propres - Part attribuable aux propriétaires de la société mère -2 051 -3 004 Titres subordonnés à durée indéterminée 2 524 510 Réserves et résultat 27 14 Capitaux propres - Participations ne donnant pas le contrôle 2 551 524 Capitaux propres 500 -2 480 Provisions retraite 1 685 1 634 Passifs et provisions de restitution pour avions loués et autres provisions non courants 3 805 4 149 Passifs financiers non courants 7 538 9 657 Dettes de loyers non courantes 3 581 3 318 Passifs financiers dérivés non courants 56 21 Impôts différés — 1 Autres passifs non courants 1 376 2 343 Passif non courant 18 041 21 123 Passifs et provisions de restitution pour avions loués et autres provisions courants 1 079 740 Passifs financiers courants 1 664 896 Dettes de loyers courantes 848 834 Passifs financiers dérivés courants 139 83 Dettes fournisseurs 2 447 2 424 Titres de transport émis et non utilisés 3 858 3 725 Programme de fidélisation 899 900 Autres passifs courants 5 002 4 057 Concours bancaires 13 3 Passif courant 15 949 13 662 Total capitaux propres et passifs 34 490 32 305 Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 31 décembre Période du 1 janvier au 31 décembre 2023 2022 (en millions d’euros) retraité * Résultat net 990 744 Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation 2 496 2 422 Dotations nettes aux provisions financières 216 145 Résultat sur cessions d’actifs corporels et incorporels -63 -92 Résultat sur cessions de filiales et participations – 1 Résultats non monétaires sur instruments financiers -2 -4 Écart de change non réalisé -92 151 Résultats des sociétés mises en équivalence -7 -12 Impôts différés 106 -436 Pertes de valeur 1 32 Autres éléments non monétaires -71 -204 Capacité d'autofinancement 3 574 2 747 (Augmentation) / diminution des stocks -135 -155 (Augmentation) / diminution des créances clients -330 -146 Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs -23 570 Augmentation / (diminution) des billets émis non utilisés 128 1 092 Variation des autres actifs et autres passifs -89 574 Variation du besoin en fonds de roulement -449 1 935 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation 3 125 4 682 Acquisition de filiales et participations avec prise de contrôle, achats de parts dans les sociétés non contrôlées -7 -3 Produits liés à la perte de contrôle de filiales ou à la cession de titres de sociétés non contrôlées – -1 Investissements corporels et incorporels -3 551 -2 798 Produits de cessions d'immobilisations corporelles ou incorporelles 867 880 Dividendes reçus 3 2 Diminution (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois -540 -59 Acquisition de bons de souscription d'actions ⁽¹⁾ -12 – Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -3 240 -1 979 Augmentation de capital 35 1 551 Augmentation de capital souscrite par les participations ne donnant pas le contrôle 9 3 Paiements pour acquérir des actions d'autocontrôle -1 – Émission de titres subordonnés 2 718 798 Remboursement de titres subordonnés -595 -1 767 Coupons sur titres subordonnés -92 -252 Émission de nouveaux emprunts 2 094 1 110 Remboursement d’emprunts -3 324 -3 078 Paiements de dettes de loyers -833 -861 Nouveaux prêts -335 -305 Remboursement des prêts 129 45 Dividendes distribués -90 – Flux net de trésorerie lié aux activités de financement -285 -2 756 Effets des variations de change sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et les concours bancaires courants -42 22 Variation de la trésorerie nette -442 -31 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à l’ouverture 6 623 6 654 Trésorerie, équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture 6 181 6 623 * Les chiffres retraités incluent le changement de principes comptables pour les quotas de CO2. (1) Participation à l’émission de bons de souscription de GOL le 26 septembre. Retour sur capitaux employés (ROCE) (en millions d’euros) 31 déc 2023 30 sept 2023 30 juin 2023 31 mars 2023 31 déc 2022 30 sept 2022 30 juin 2022 31 mars 2022 retraité (2) retraité (2) retraité (1) (2) retraité (1) (2) retraité (1) (2) retraité (1) (2) Écart d’acquisition et immobilisations incorporelles 1 352 1 331 1 339 1 351 1 352 1 350 1 361 1 363 Immobilisations aéronautiques 11 501 11 296 10 957 10 954 10 614 10 298 10 521 10 537 Autres immobilisations corporelles 1 431 1 379 1 389 1 372 1 375 1 349 1 358 1 378 Droits d’utilisation 5 956 5 596 5 480 5 304 5 428 5 536 5 439 5 205 Titres mis en équivalence 129 127 121 122 120 111 108 107 Autres actifs financiers, hors titres disponibles à la vente, valeurs mobilières de placement , ICNE et dépôts liés aux dettes financières 219 191 190 169 169 164 162 158 Provisions, hors retraites, litige cargo et restructuration -4 346 -4 481 -4 248 -4 255 -4 347 -4 792 -4 473 -4 240 Fonds de roulement (3) -6 981 -7 804 -8 917 -8 696 -7 213 -7 609 -8 338 -6 736 Capitaux employés sur le bilan 9 261 7 635 6 311 6 321 7 498 6 407 6 138 7 772 Capitaux employés moyens (A) 7 382 6 954 Résultat d’exploitation courant 1 712 1 193 Dividendes reçus -1 -1 Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence 7 12 (Charge)/produit d’impôt normatif -444 -311 Résultat ajusté après impôt (B) 1 274 893 ROCE sur 12 mois glissants (B/A) 17,3 % 12,8 % (1) Les chiffres retraités incluent le changement de principes comptables concernant les quotas de CO2 (voir états financiers publiés). (2) Par rapport aux périodes précédentes, le fonds de roulement a été retraité pour exclure le report des charges sociales et fiscales accordées suite au Covid. (3) A l'exclusion du report des charges sociales et fiscales accordé suite au Covid. Dette nette (en millions d'euros) 31 décembre 2023 31 décembre 2022 Passifs financiers courants et non courants 9 202 10 553 Dettes de loyers courantes et non courantes 4 429 4 152 Intérêts courus non échus -138 -127 Dépôts relatifs aux passifs financiers -107 -101 Dépôts relatifs aux dettes de loyers -100 -99 Impact des dérivés devise/dettes -1 -35 Passifs financiers (I) 13 285 14 343 Trésorerie et équivalent trésorerie 6 194 6 626 Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois 1 097 572 Obligations 966 811 Concours bancaires courant -13 -3 Liquidités nettes (II) 8 244 8 006 Dette nette (I-II) 5 041 6 337 Cash-flow libre d’exploitation ajusté Quatrième trimestre Annuel 2023 2022 2023 2022 (en millions d'euros) retraité * retraité * Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation -310 206 3 125 4 682 Investissements corporels et incorporels -1 271 -750 -3 551 -2 798 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 591 202 867 880 Flux de trésorerie libre d'exploitation -990 -342 441 2 764 Paiements de dettes de loyers -208 -208 -833 -861 Flux de trésorerie libre d'exploitation ajusté -1 198 -550 -392 1 903 * Les chiffres retraités incluent le changement de principes comptables pour les quotas de CO2. EBITDA - Capacité d’autofinancement Quatrième trimestre Annuel 2023 2022 2023 2022 (en millions d'euros) retraité * retraité * EBITDA 601 786 4 208 3 615 Provisions pour risques et autres provisions -1 -1 -11 -16 Corrections d’inventaires – -5 1 -1 Dotations provisions retraites 44 28 153 125 Reprises de provisions retraites (paiements) -48 -50 -98 -100 Paiement fondé sur des actions 33 – 33 1 Cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles (hors aéronautique) 8 -1 4 -3 Résultat d’exploitation - part monétaire 637 757 4 290 3 621 Charges de restructuration -20 -58 -112 -233 Autres produits et charges non courants -3 – -7 -7 Coût monétaire de l’endettement financier -159 -153 -710 -582 Produit monétaire 72 28 231 25 Change réalisé 1 -11 37 -22 Résiliation des couvertures - cash – – -3 – Débouclages d’instruments de trading - cash -82 – -97 -11 Impôt courant 34 -20 -64 -46 Autres éléments 6 1 9 2 Capacité d’autofinancement 486 544 3 574 2 747 * Les chiffres retraités incluent le changement de principes comptables pour les quotas de CO2. Coût unitaire à l’SKO Quatrième trimestre Annuel 2023 2022 2023 2022 Coût d’exploitation total (en m€) 7 463 6 994 28 305 25 198 Total autres chiffre d’affaires (en m€) -807 -673 -2 768 -2 284 Coût net (en m€) 6 656 6 320 25 537 22 913 Capacités produites exprimées en SKO 77 024 72 632 309 505 282 761 Coût net à l’SKO (en centimes d’€ par SKO) 8,64 8,70 8,25 8,10 Variation brute -0,7 % 1,8 % Effet change sur les coûts nets (en m€) -129 -245 Variation à change constant 1,4 % 2,9 % Effet prix du carburant (en m€) -130 -388 Coût unitaire à l’SKO à change et prix du carburant constants (en centimes d’€ par SKO) 8,64 8,35 8,25 7,88 Variation à change et prix du carburant constants 3,5 % 4,7 % Mesures de soutien à l’emploi +4 +269 8,64 8,35 8,25 7,97 Variation à change et prix du carburant constants et hors mesures de soutien à l’emploi 3,5 % 3,5 % Flotte du Groupe au 31 décembre 2023 Type d’appareil AF (dont HOP)2 KL (dont KLC & MP)4 Transavia Propriété Crédit-bail Location Total En exploit. Ecart vs 31/12/22 B777-300 43 16 20 15 24 59 59 B777-200 18 15 28 1 4 33 33 B787-9 10 13 4 7 12 23 23 B787-10 10 2 8 10 10 3 A380-800 4 3 1 4 A350-900 27 3 10 14 27 26 6 A330-300 5 5 5 5 A330-200 15 6 11 10 21 21 Total Long-Courrier 117 65 0 71 41 70 182 177 9 B737-900 5 5 5 5 B737-800 31 111 35 8 99 142 141 16 B737-700 6 4 7 3 10 10 A321NEO 1 1 1 1 1 A321 15 8 7 15 15 -3 A320 37 4 3 30 37 37 -2 A320NEO 1 1 1 A319 13 9 4 13 13 -4 A318 6 4 2 6 6 -3 A220-300 32 22 10 32 32 17 Total Moyen-Courrier 103 42 117 94 11 157 262 260 22 Canadair Jet 1000 2 2 2 Embraer 195 E2 18 18 18 18 4 Embraer 190 21 30 17 4 30 51 50 1 Embraer 175 17 3 14 17 17 Embraer 170 13 10 3 13 13 Total Regional 36 65 0 32 18 51 101 98 5 B747-400ERF 3 3 3 3 B747-400BCF 1 1 1 1 B777-F 2 2 2 2 Total Cargo 2 4 0 4 0 2 6 6 0 Total 258 176 117 201 70 280 551 541 36 TRAFIC 2023 Activité réseaux passage* Quatrième trimestre Annuel Total activité réseaux passage* 2023 2022 variation 2023 2022 variation Passagers transportés (milliers) 17 736 16 490 8 % 72 101 64 968 11 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 57 527 54 373 6 % 232 334 205 667 13 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 67 333 63 216 7 % 267 061 245 391 9 % Coefficient d’occupation (%) 85 % 86 % (1)pt 87 % 84 % 3pt Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 6 407 6 119 5 % 25 652 22 887 12 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 47 987 45 465 6 % 191 386 168 184 14 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 55 654 52 138 7 % 217 864 198 817 10 % Coefficient d’occupation (%) 86 % 87 % (1)pt 88 % 85 % 3pt Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 2 217 2 063 7 % 9 192 8 279 11 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 15 709 14 792 6 % 65 290 59 375 10 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 18 293 17 101 7 % 74 667 70 608 6 % Coefficient d’occupation (%) 86 % 86 % (1)pt 87 % 84 % 3pt Amérique latine Passagers transportés (milliers) 850 859 (1 %) 3 480 3 102 12 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 047 8 175 (2 %) 33 025 29 502 12 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 9 060 9 031 — % 36 536 33 097 10 % Coefficient d’occupation (%) 89 % 91 % (2)pt 90 % 89 % 1pt Asie / Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 1 463 1 149 27 % 5 341 3 623 47 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 11 516 8 544 35 % 41 762 26 104 60 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 13 516 10 060 34 % 47 924 32 913 46 % Coefficient d’occupation (%) 85 % 85 % –pt 87 % 79 % 8pt Afrique Passagers transportés (milliers) 1 020 1 040 (2 %) 4 144 3 870 7 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 370 6 358 — % 25 548 23 170 10 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 524 7 449 1 % 29 804 27 973 7 % Coefficient d’occupation (%) 85 % 85 % (1)pt 86 % 83 % 3pt Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 856 1 007 (15)% 3 495 4 012 (13)% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 345 7 595 (16 %) 25 762 30 032 (14 %) Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 260 8 496 (15 %) 28 933 34 225 (15 %) Coefficient d’occupation (%) 87 % 89 % (2)pt 89 % 88 % 1pt Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 11 329 10 371 9 % 46 450 42 081 10 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 9 541 8 909 7 % 40 948 37 483 9 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 11 679 11 079 5 % 49 197 46 574 6 % Coefficient d’occupation (%) 82 % 80 % 1pt 83 % 80 % 3pt *Air France et KLM Activité Transavia Quatrième trimestre Annuel Transavia 2023 2022 variation 2023 2022 variation Passagers transportés (milliers) 4 611 4 505 2 % 21 464 18 355 17 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 163 7 983 2 % 37 800 31 834 19 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 9 692 9 416 3 % 42 445 37 369 14 % Coefficient d’occupation (%) 84 % 85 % (1)pt 89 % 85 % 4pt Activité totale Groupe passage** Quatrième trimestre Annuel Total Groupe** 2023 2022 variation 2023 2022 variation Passagers transportés (milliers) 22 347 20 995 6 % 93 565 83 323 12 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 65 691 62 356 5 % 270 134 237 501 14 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 77 024 72 632 6 % 309 505 282 761 9 % Coefficient d’occupation (%) 85 % 86 % (1)pt 87 % 84 % 3pt **Air France, KLM et Transavia Activité Cargo Quatrième trimestre Annuel Total Groupe 2023 2022 variation 2023 2022 variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 1 772 1 757 1 % 6 550 6 889 (5 %) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 3 577 3 407 5 % 14 076 13 260 6 % Coefficient d’occupation (%) 50 % 52 % (2)pt 47 % 52 % (5)pt Air France Quatrième trimestre Annuel Total activité reseaux passage 2023 2022 variation 2023 2022 variation Passagers transportés (milliers) 10 025 10 153 (1 %) 41 769 39 130 7 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 34 581 33 137 4 % 139 682 123 378 13 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 40 610 38 248 6 % 160 725 146 731 10 % Coefficient d’occupation (%) 85 % 87 % (1)pt 87 % 84 % 3pt Long courrier Passagers transportés (milliers) 4 026 3 824 5 % 15 993 14 261 12 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 29 496 27 671 7 % 116 500 101 245 15 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 34 400 31 583 9 % 132 924 119 431 11 % Coefficient d’occupation (%) 86 % 88 % (2)pt 88 % 85 % 3pt Court et moyen-courrier Passagers transportés (milliers) 5 999 6 328 (5 %) 25 777 24 868 4 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 5 085 5 466 (7 %) 23 182 22 133 5 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 6 210 6 665 (7 %) 27 801 27 300 2 % Coefficient d’occupation (%) 82 % 82 % –pt 83 % 81 % 2pt Activité Cargo Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 910 929 (2 %) 3 307 3 559 (7 %) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 2 050 1 953 5 % 7 989 7 497 7 % Coefficient d’occupation (%) 44 % 48 % (3)pt 41 % 47 % (6)pt KLM Quatrième trimestre Annuel Total activité reseaux passage 2023 2022 variation 2023 2022 variation Passagers transportés (milliers) 7 711 6 337 22 % 30 332 25 838 17 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 22 946 21 236 8 % 92 652 82 289 13 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 26 722 24 968 7 % 106 336 98 660 8 % Coefficient d’occupation (%) 86 % 85 % 1pt 87 % 83 % 4pt Long-courrier Passagers transportés (milliers) 2 381 2 294 4 % 9 659 8 626 12 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 18 491 17 793 4 % 74 885 66 939 12 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 21 254 20 555 3 % 84 940 79 386 7 % Coefficient d’occupation (%) 87 % 87 % –pt 88 % 84 % 4pt Court et Moyen-courrier Passagers transportés (milliers) 5 330 4 043 32 % 20 673 17 212 20 % Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 456 3 443 29 % 17 766 15 350 16 % Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 468 4 413 24 % 21 396 19 274 11 % Coefficient d’occupation (%) 81 % 78 % 3pt 83 % 80 % 3pt Activité Cargo Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 862 828 4 % 3 244 3 330 (3 %) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 526 1 453 5 % 6 087 5 762 6 % Coefficient d’occupation (%) 56 % 57 % –pt 53 % 58 % (4)pt

1 à prix de carburant, taux de change constants et hors achats de quotas ETS

2 Hors Transavia Pièce jointe 2023 Q4 - AFKLM - Press release

