Air France-KLM : AlphaValue abaisse sa recommandation

AlphaValue est passé ce mardi d'une recommandation 'accumuler' à un conseil 'alléger' sur le titre Air France-KLM après avoir procédé à un certain nombre d'ajustements liés au conflit russo-ukrainien.



Dans une note de recherche, le bureau d'études parisien explique sa dégradation par les conséquences négatives de la crise, appelée à se traduire d'après lui par une baisse de la demande pour les voyages et l'annulation de certaines routes.



AlphaValue ajoute que la nécessité d'opérer un détour pour atteindre certaines destinations va également se traduire par un surcoût au niveau de la facture de kérosène.



Son objectif de cours se trouve ramené en conséquence de 3,93 à 3,34 euros.



