AIR FRANCE-KLM : Barclays abaisse son objectif de cours

Le 19 septembre 2023

Barclays a réduit mardi son objectif de cours sur Air France-KLM, ramené de 26 à 22 euros, mais renouvelé sa recommandation 'surpondérer' sur le titre.



Dans une note consacrée au transport aérien en Europe, le bureau d'études fait remarquer que les actions du secteur n'ont plus la cote depuis quelques temps, sur fond d'avertissements de compagnies américaines, de remontée des cours pétroliers et de difficultés rencontrées par le moteur GTF.



Bien que Barclays rappelle que les transporteurs européens soient couverts contre les prix du carburant et que l'immobilisation des appareils équipés de GTF devrait limiter les capacités et soutenir les tarifs, l'analyste préfère revoir à la baisse ses estimations de résultats et ses objectifs sur les titres du secteur, à la seule exception de Norwegian.



