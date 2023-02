Air France-KLM : Barclays initie à 'surpondérer'

Barclays a initié lundi soir la couverture du titre Air France-KLM avec une recommandation 'surpondérer' et un objectif de cours de 2,3 euros, soulignant notamment l'amélioration du bilan de la compagnie aérienne.



Dans une étude consacrée au secteur, Barclays estime qu'Air France-KLM devrait parvenir à tirer parti de la vigueur de la demande, mais aussi de sa restructuration amorcée en interne.



D'un point de vue sectoriel, l'analyste considère que le rattrapage de la demande - conjuguée à la réouverture des économies asiatiques et des voyages d'entreprise - devraient plus que l'emporter sur le ralentissement de l'économie.



L'intermédiaire précise qu'il compte suivre avec attention les indicateurs d'activité afin de déterminer quand le secteur parviendra à renouer avec ses niveaux d'avant la pandémie, sachant qu'il en est aujourd'hui très proche.



'Dans l'immédiat, ce qui importe véritablement, selon nous, c'est le niveau de rentabilité que les compagnies européennes peuvent afficher', ajoute-t-il.



Dans le cadre de sa note, Barclays a également entamé le suivi de Lufthansa et Ryanair avec une recommandation favorable.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.