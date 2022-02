Air France-KLM : Liberum reste à vente, remonte sa cible

Tout en maintenant sa recommandation 'vente' sur Air France-KLM, Liberum relève son objectif de cours de deux à 3,5 euros, pointant des points positifs au sujet de la performance du quatrième trimestre malgré une perte substantielle sur l'exercice.



'L'activité long-courrier a ignoré Omicron, le fret est resté solide et de nouveaux progrès ont été réalisés en matière de réduction des coûts', étaye le broker qui note aussi des hausses séquentielles du CA et l'EBITDA au quatrième trimestre, contrairement à d'habitude.



'Cependant, l'endettement reste extrêmement élevé, surtout lorsque les pensions et les titres hybrides sont inclus. La direction a annoncé une recapitalisation pouvant atteindre quatre milliards d'euros, dans l'attente de conditions de marché appropriées', nuance-t-il.



