AIR FRANCE-KLM : Oddo BHF confirme son conseil

Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Air France-KLM, avec un objectif de cours inchangé de 2,1 euros.



Alors que la compagnie aérienne publiera ses résultats trimestriels le 28 juillet, Oddo BHF anticipe un EBIT ajusté de 638 ME pour un CA de 7572 ME.



'Nous modélisons un FCF Ajusté de 272 ME (après 683 ME au T1) toujours porté par l'amélioration de l'EBITDA et des réservations', ajoute l'analyste.



Oddo BHF estime qu'après les accords salariaux du côté d'Air France et les négociations en cours chez KLM, 'la société devra démontrer sa capacité à maitriser la trajectoire de coûts unitaires mais aussi rassurer sur la tendance tarifaire'.



