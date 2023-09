AIR FRANCE-KLM : Oddo BHF reste 'neutre', réduit sa cible

Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Air France - KLM avec un objectif de cours réduit de 21 à 17,5 euros (post réduction de capital) afin 'd'acter un peu plus de prudence sur les coûts unitaires'.



La compagnie a réalisé le regroupement de la totalité des actions en circulation et la réduction de capital par réduction de la valeur nominale de chaque action avec l'échange de 10 actions contre 1 nouvelle d'une valeur nominale de 1 E.



'Après une belle saison estivale, nous anticipons une stabilité du yield passage au T3 2023 par rapport au T3 2022 (mais une hausse de c25% par rapport à 2019 porté par les Amériques) et un recul yoy de c5% sur le T4 afin d'intégrer l'effet légèrement dilutif du retour des capacités', souligne Oddo BHF.



Le broker table désormais sur la journée investisseurs qui se tiendra le 7 novembre, estimant qu'elle 'sera clef pour redonner confiance dans la capacité de la société à neutraliser les effets de l'inflation'.



SI Air France-KLM estime avoir réglé ses problèmes de fonds propres négatifs (via les opérations finalisées avec Apollo (500 ME basés sur des composants MRO et 1.5 MdE sur le système de fidélisation Flying Blue), Oddo BHF continue à lui préférer Ryanair dans ce secteur.





