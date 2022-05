Air France-KLM : Oddo ajuste son objectif de cours

Oddo BHF réitère son opinion 'sous-performance' sur Air France-KLM mais relève son objectif de cours de 4,2 à 4,4 euros, au lendemain de la publication des résultats du transporteur aérien pour les trois premiers mois de cette année.



'Nous reconnaissons que l'environnement tarifaire est clairement plus favorable qu'attendu et que la réduction structurelle de la base de coûts offre un levier plus important que prévu', estime l'analyste.



'Toutefois, la volatilité sur le pétrole masque une bonne part de ces progrès et les incertitudes sur la restructuration financière demeurent', poursuit-il, notant par ailleurs que le titre se traite sur un VE/EBITDA 2023 de quatre fois.



