Air France-KLM : Stifel relève sa recommandation à l'achat

Stifel a annoncé mercredi avoir relevé sa recommandation sur le titre Air France-KLM de 'conserver' à 'achat' dans le cadre d'une étude consacrée au secteur aérien en Europe.



Dans sa note, la banque d'affaires américaine explique que les pénuries qui frappent actuellement les compagnies, des pièces détachées aux services de maintenance, obligent celles-ci à faire preuve de discipline dans la gestion de leurs capacités.



Cet élément, qui soutient les prix des billets alors que la demande reste solide, est de nature à pérenniser les bons résultats affichés par les transporteurs, juge en effet la firme.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.