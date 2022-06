Air France-KLM : UBS abaisse son objectif de cours

Air France-KLM a annoncé fin mai le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du DPS afin de lever un montant brut de près de 2,26 milliards d'euros par l'émission de 1,93 million d'actions nouvelles, à souscrire en numéraire et/ou par compensation de créances.



' Bien que l'émission de nouveaux titres permette de rétablir la solidité du bilan, il reste encore beaucoup à faire.... ' indique UBS.



UBS confirme son opinion neutre sur la valeur et abaisse son objectif de cours à 1,9 E (contre 2,1 E).



