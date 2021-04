Air France-KLM : Oddo réduit sa cible

Oddo maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre Air France-KLM et abaisse son objectif de cours à 4,4 euros, contre 4,5 euros précédemment.



Si le bureau d'analyses estime que 'la liquidité n'est plus problématique' - avec un niveau attendu proche de 8 MdsE fin 2021 - il estime toutefois que le niveau d'endettement reste 'insupportable'. Ainsi, 'les seuls intérêts sur dettes financières vont passer de 132 ME en 2019 à 415 ME en 2021', analyse-t-il.



Oddo estime par conséquent qu'il faudrait un apport supplémentaire de 2,9 MdsE à l'horizon 2024 et que, si plusieurs solutions existent, la plupart ont un effet dilutif.



Les actionnaires seront amenés à se prononcer à ce sujet lors de la prochaine AG du 26 mai.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.