Air France-KLM : situation complexe, Oddo reste neutre

24/09/2020 | 10:15

Malgré le pic de la saison estivale, Air France-KLM a subi une ' dégradation notable depuis la fin du mois d'août ', estime Oddo qui évoque aussi la faible visibilité sur la saison hivernale. Au 4e trimestre, l'objectif est d'atteindre 60% des capacités court et moyen-courrier offertes en 2019 et 50% pour le long courrier.



Dans un scénario prudent, Oddo considère que le niveau de liquidité devrait être suffisant 'pour combler les besoins de financement d'un exercice 2021 qui ne connaîtrait pas d'amélioration notable'.



En raison de la très forte volatilité à court terme, Oddo maintient finalement sa recommandation neutre et abaisse son objectif de cours à 4 euros (contre 4,2 précédemment).



