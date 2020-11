Air France : Oddo relève son objectif de cours

18/11/2020 | 10:02

Dans un article publié hier, le quotidien Le Monde rapporte que la société et les états actionnaires discuteraient d'une nouvelle injection de 6 MdE en fonds propres et en quasifonds propres afin de restaurer le bilan du groupe.



' Dans le scénario actuel, l'Etat français apporterait 3 MdE, l'Etat hollandais 1 MdE et l'objectif serait de lever 2 MdE auprès des investisseurs ' précise Oddo.



Le quotidien indique que l'opération pourrait prendre plusieurs formes comme une augmentation de capital, des émissions de dettes hybrides ou des obligations perpétuelles remboursables au gré de l'émetteur.



' Selon nous, Air France-KLM fait face à une problématique de levier plutôt que de liquidité. Nous estimons que les liquidités de 12.3 MdE à fin septembre seront suffisantes pour tenir jusqu'à la fin de l'exercice 2021 ' rajoute l'analyste.



Oddo confirme son opinion neutre sur la valeur mais relève son objectif de cours de 3,8 E à 4,7 E



' Tant qu'un vaccin ne sera pas disponible et diffusé largement, la visibilité restera faible et nous continuons de privilégier les LCC, Ryanair, EasyJet et Wizz Air dans le secteur ' indique le bureau d'analyses.



