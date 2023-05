Air France : Stifel relève son opinion sur le titre

Stifel rehausse le titre Air France à Achat avec un objectif de cours de 2,20E.



Une décision prise pour refléter l'amélioration de l'opinion de Stifel sur le secteur ' grâce à de meilleures perspectives structurelles en matière d'offre et de demande et à l'amélioration des estimations de bénéfices qui en découle ', précise l'analyste.



' Dans le même temps, la pression sur le bilan d'Air France-KLM s'est atténuée avec la nouvelle législation en France, et l'action se négocie sur la base d'une faible valorisation (~30% de décote par rapport aux pairs sur la base de l'EV/EBITDA de 2024) ', relève encore Stifel.



Les perspectives et tendances sont positives pour la suite de l'année note le broker qui relève que si aucune prévision d'EBIT n'est fournie à ce stade, Stifel table ' sur 2,0 milliards d'euros, ce qui est nettement supérieur au consensus de 1,5 milliard d'euros '.



