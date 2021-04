Air France-KLM (-4,14 % à 4,82 euros) a fait un pas important vers le renforcement de ses fonds propres avec le succès de son augmentation de capital. Le transporteur aérien a levé 1,036 milliard d’euros, après exercice intégral de la clause d'extension. L’opération s’est traduite par l’émission d’environ 214 millions d’actions, à un prix unitaire de 4,84 euros, soit environ 50% du capital existant de la société.



L'État français a doublé sa participation et détient désormais 28,6 % du capital et 28,5 % des droits de votes. Il redevient ainsi le principal actionnaire de référence du groupe Air France-KLM. Pour sa part, China Eastern Airlines pointe à la deuxième position: la compagnie chinoise est montée de 8,8 % à 9,6 % du capital.



En revanche, l'État néerlandais, qui détenait une participation similaire à celle de l'État français, n'a pas participé à l'augmentation de capital. Il est donc dilué à 9,3 % du capital. Idem pour Delta Airlines qui ne détient désormais plus que 5,8 % du capital.



" Le succès de notre augmentation de capital et le soutien renouvelé de nos principaux actionnaires témoignent de la confiance des investisseurs dans les perspectives du groupe, dont la solidité financière est renforcée grâce à ces premières mesures de recapitalisation", a déclaré Benjamin Smith, le directeur général d'Air France-KLM.



Cette augmentation de capital du jour fait partie d'un plan de sauvetage plus large de 4 milliards d'euros, et a vu l'État français convertir un prêt de 3 milliards d'euros en titres super subordonnés. Ceci étant, Air France-KLM a déjà laissé entendre qu'une nouvelle opération de renforcement des fonds propres serait nécessaire avant l'Assemblée générale annuelle de 2022.



Il faut dire que la crise du Covid-19 a été particulièrement dévastatrice pour le secteur aérien. L'an dernier, Air France-KLM a accusé une perte nette de 7,08 milliards d'euros et vu son chiffre d'affaires fondre de 59% à 11,1 milliards d'euros. Une situation difficile qui devrait perdurer durant le premier trimestre 2021, puisque le groupe s'attend à ce que le résultat d'exploitation soit de l'ordre de -1,3 milliard d'euros.