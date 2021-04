AIR FRANCE-KLM : plan de mesures de renforcement du capital

Air France-KLM a dévoilé un plan de mesures de renforcement du capital avec pour objectif de renforcer son bilan, de préparer la reprise et de repositionner le groupe sur une trajectoire financière durable. Dans un communiqué, la compagnie franco-néerlandaise a ainsi annoncé une série de mesures concernant Air France, qui ont été approuvées par la Commission européenne dans sa décision d'autoriser une opération de 4 milliards d'euros de l'Etat français pour recapitaliser Air France et sa holding.



Le groupe a prévu une augmentation de capital d'un montant maximum de 1 milliard d'euros, avec une période de souscription prioritaire pour les actionnaires, sous réserve des conditions de marché et, simultanément, la conversion du prêt direct de l'Etat français de 3 milliards d'euros tiré en instrument obligataire hybride perpétuel.



Par aileurs, la compagnie a annoncé que l'État néerlandais poursuivait ses discussions avec la Commission européenne concernant des mesures potentielles de renforcement des fonds propres de KLM.



D'autres mesures visant à renforcer le capital du groupe sont actuellement à l'étude, plusieurs mesures devant être prises avant l'assemblée générale annuelle de 2022.