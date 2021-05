AIR FRANCE-KLM : s'attend à un deuxième trimestre difficile à cause des confinements

Air France-KLM a accusé au premier trimestre 2021 une perte nette de 1,5 milliard d'euros. Elle s'est réduite de 320 millions. La perte d'exploitation s'est creusée de 364 millions à 1,2 milliard. La perte d'Ebitda est ressortie à 0,6 milliard contre une perte de 61 millions un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a chuté de 57% à 2,2 milliards. Le groupe a continué à subir l'impact négatif des restrictions de voyages, comme le reste de l’industrie. Sa dette nette atteint 12,5 milliards d'euros, en hausse de 1,5 milliard par rapport à la fin de l'année 2020.



Au 31 mars 2021, le groupe dispose de 8,5 milliards d'euros de liquidités et de lignes de crédit.

Début avril 2021, la première série de mesures de renforcement du bilan a été exécutée avec succès, entraînant une augmentation des fonds propres de 4 milliards d'euros et une amélioration de la position de trésorerie de 1 milliard d'euros.



En raison du confinement plus strict en France jusqu'au début du mois de mai, de la poursuite du confinement aux Pays-Bas et de la persistance des restrictions de voyages dans le monde entier, le groupe prévoit un début de deuxième trimestre comparable au premier trimestre, le comportement des clients en matière de réservation étant toujours orienté vers le court terme.



Pour Air France-KLM, la clé pour réduire les restrictions de voyage et rouvrir les frontières est un déploiement rapide de la vaccination à grande échelle. Aux Etats-Unis la demande intérieure se rétablit rapidement grâce à la rapidité du processus de vaccination.



Dans ce contexte, le groupe s'attend à ce que la capacité en sièges-kilomètres disponibles soit d'environ 50% pour Air France-KLM au deuxième trimestre 2021 par rapport à 2019 pour l'activité Réseaux passage.



Au cours de la seconde moitié du deuxième trimestre, le groupe augmentera progressivement sa capacité en phase avec le déploiement de la vaccination en Europe.



Pour le troisième trimestre, le groupe prévoit une capacité en sièges-kilomètres disponibles comprise entre 55% et 65% par rapport à 2019 pour l'activité Réseaux passage avec la hausse prévue de la demande.



Air France-KLM continue de travailler sur le renforcement de son bilan. Des mesures supplémentaires d'instruments de fonds propres et de quasi-fonds propres sont actuellement à l'étude. Des résolutions extraordinaires seront présentés lors de la prochaine Assemblée Générale, visant à donner une grande flexibilité au Conseil d'Administration pour restaurer les fonds propres.