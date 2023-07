Paris, 14 juillet 2023

Air France-KLM et Apollo Global Management signent un accord définitif en vue d’un financementen quasi-fonds propres de 500 millions d’euros del'activité de composants d'ingénierie et de maintenance (MRO) d'Air France

Air France-KLM et Apollo Global Management (NYSE: APO) annoncent aujourd'hui la signature d'un accord définitif permettant à des fonds et entités gérés par Apollo de réaliser un financement de 500 millions d'euros dans une filiale opérationnelle d'Air France qui détiendra un ensemble de composants dédiés aux activités d'ingénierie et de maintenance d'Air France.

En vertu de cet accord et sous réserve des conditions de clôture habituelles, Apollo souscrira à des obligations perpétuelles émises par cette filiale opérationnelle et ce financement sera comptabilisé comme des fonds propres selon les normes IFRS. Le produit de la transaction sera affecté aux besoins généraux du Groupe et au financement de composants liées à l'activité de maintenance.

Les obligations perpétuelles porteront un intérêt de 6,9% au cours des trois premières années, après quoi des augmentations progressives et un plafond seront appliqués. Air France aura la possibilité de rembourser les obligations à tout moment au-delà de la troisième année.

Cette transaction n'entraînera aucun changement sur la propriété, les aspects opérationnels et sociaux de l'activité Ingénierie et Maintenance d'Air France. Il n'y aura pas de changement dans la façon dont Air France utilise ces composants et exécute les contrats de maintenance, et aucun impact sur les contrats des employés d'Air France ou d'Air France-KLM.

Cette transaction fait partie intégrante des mesures de recapitalisation annoncées lors des résultats annuels 2022.

Deutsche Bank AG et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agissent en tant que conseillers financiers et juridiques exclusifs d'Air France-KLM. Milbank LLP et Jeantet agissent en tant que conseillers juridiques des fonds Apollo. Apollo Capital Solutions a fourni des services de structuration et de syndication dans le cadre de la transaction.

Relations Investisseurs

Michiel Klinkers Marouane Mami

michiel.klinkers@airfranceklm.com mamami@airfranceklm.com

Website: www.airfranceklm.com

Pièce jointe