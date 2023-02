Air France KLM : A suivre aujourd'hui

Air France-KLM a fait état de ses résultats annuels 2022. Son résultat net par du groupe ressort à 728 millions d'euros sur la période, après deux années de pertes massives dont une perte de 3,3 milliards en 2021. Le résultat d'exploitation s'établit à 1,2 milliard d'euros, avec une marge opérationnelle à 4,5%, supérieure à celle de 2019 (4,2%) en dépit d'une forte hausse du prix du carburant. Le chiffre d'affaires de la compagnie aérienne franco-néerlandaise a bondi de 84,4% à 26,4 milliards d'euros, proche de celui de 2019 (27,2 milliards), avec un taux d'occupation à 84%.



En 2022, le Groupe Air France-KLM a accueilli 83,3 millions de passagers, soit 86,5% de plus qu'au cours de l'année précédente.



Au total, à fin décembre 2022, la compagnie remboursé 4,9 milliards d'euros de soutien en liquidités, rééquilibrant ainsi le profil de la dette du Groupe.



"Malgré les effets du variant Omicron, de la guerre en Ukraine, la situation inflationniste et les difficultés opérationnelles dans les principaux aéroports l'été dernier, le groupe a réussi à tirer parti de la forte demande de voyage", a fait savoir le directeur général Benjamin Smith dans un communiqué.



En outre, l'entreprise a l'intention d'être libérée d'ici à avril de toutes les obligations liées aux aides apportées en 2020 et 2021 par les États d'origine de ses deux principales compagnies, pour lui permettre de survivre à la pandémie. Cela passera par le remboursement de la dernière tranche de 2,5 milliards d'euros des prêts garantis par l'État français, mais aussi la conversion en mars et avril de 600 millions d'euros de titres assimilés à des fonds propres.



Côté perspectives, l'ambition financière du groupe à moyen terme est d'atteindre une marge opérationnelle de 7 à 8%.