Air France KLM : Delta et Virgin Atlantic veulent forger des liens plus étroits avec ITA Airways

« Air France-KLM, Delta et Virgin Atlantic sont déterminées à forger des liens plus étroits avec ITA AirWays et à s'appuyer sur la réussite du partenariat commercial que les compagnies ont créé », a indiqué un porte-parole d’Air France-KLM à l’AOF. « Les compagnies aériennes ont actuellement une relation de partage de codes et s'engagent à travailler avec la direction d'ITA pour approfondir leur coopération, y compris une éventuelle adhésion à la joint-venture élargie des compagnies aériennes lancée en 2020 », a-t-il ajouté.



Ce matin, le quotidien italien La Repubblica a rapporté que Delta Airlines et Air France-KLM, également soutenues par un fonds international, avaient fait part de leur intérêt auprès du gouvernement italien pour la prise d'une participation majoritaire dans ITA Airways, née des cendres d'Alitalia.