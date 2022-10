Air France-KLM : Kepler Cheuvreux passe de Conserver à Achat et relève son objectif de cours

Kepler Cheuvreux change sa recommandation de Conserver à Achat et relève son objectif de cours de 1,20 à 1,90 euro. "Le cours de l'action AF-KLM a surperformé ses principaux pairs depuis le début du troisième trimestre et nous pensons que cela va se poursuivre, grâce à une surperformance opérationnelle.", indique le broker dans sa note. Selon le bureau d'études, AF-KLM devrait bénéficier de l'amélioration significative de la satisfaction clients chez AF et d'une amélioration progressive du trafic vers l'Asie.