Air France-KLM : Morgan Stanley solde sa participation

La société Morgan Stanley a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 14 mars 2023, indirectement, par l'intermédiaire de ses filiales, le seuil de 5% du capital de la société Air France-KLM.



Ce franchissement de seuil résulte d'une cession d'actions Air France-KLM et le déclarant ne détient plus aucune action Air France-KLM.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.