Air France-KLM : Oltion Carkaxhija nommé Directeur général adjoint Stratégie et Transformation

Le 11 décembre 2023 à 18:26

Oltion Carkaxhija est nommé Directeur général adjoint en charge de la Stratégie et de la Transformation du Groupe Air France-KLM à compter du 1er janvier 2024. Le groupe aérien précise que cette nomination est une évolution du poste de Directeur général adjoint Transformation, qu'il occupe depuis octobre 2020. En complément de sa mission initiale de réduire les coûts unitaires et d’améliorer la compétitivité du groupe, il sera également chargé de la mise en œuvre de la stratégie d’Air France-KLM et de la conduite de l'innovation.



Titulaire d'un MBA du Loyola College du Maryland (États-Unis), Oltion Carkaxhija a passé onze ans chez Air Canada dans les départements Finance et Planification du réseau avant de rejoindre le Groupe Air France KLM en 2018, d'abord en tant que VP Corporate Planning, travaillant sur les relations sociales, puis comme Senior Vice President Transformation.



Il a été nommé Directeur général adjoint Transformation en octobre 2020, avec pour mission de renforcer la compétitivité du Groupe.