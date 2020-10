Air France KLM : Pays-Bas-Le plan d'aide à KLM suspendu, blocage sur les salaires des pilotes

LA HAYE, 31 octobre (Reuters) - Le gouvernement néerlandais a décidé de suspendre son plan d'aide à KLM, la branche nationale du groupe Air France-KLM, après le rejet par les pilotes de la compagnie d'un gel de leurs salaires jusqu'en 2025, a annoncé le ministre des Finances, Wopke Hoekstra.

KLM est censé bénéficier d'une aide d'un montant total de 3,4 milliards d'euros, dont un milliard sous forme de prêts directs de l'Etat, pour lui permettre de traverser la crise du coronavirus.

"Je trouve cela très décevant mais dans ces conditions, nous ne pouvons pas continuer", a dit Wopke Hoekstra à propos du prêt.

Le syndicat des pilotes de KLM a samedi le gel des salaires pour cinq ans demandé par le gouvernement néerlandais en rappelant qu'il avait déjà accepté un gel jusqu'en mars 2022 au moins et que modifier cet accord à la dernière minute n'était pas acceptable.

Juste avant l'annonce du gouvernement, le directeur général de KLM, Pieter Elbers, avait souligné l'importance de faire aboutir le plan d'aide.

"Sans ce prêt, KLM ne sera pas capable de traverser cette période difficile", a-t-il dit dans un communiqué.

Wopke Hoekstra a expliqué que la suspension du plan d'aide n'entraînerait pas forcément la faillite de KLM mais il a reconnu que la compagnie n'avait plus beaucoup de réserves financières.

"Elle ne peut pas continuer plus de quelques mois", a-t-il dit.

D'autres syndicats représentant le personnel au sol et le personnel navigant ont en revanche accepté de prolonger le gel des salaires jusqu'en 2025

Air France-KLM a fait état vendredi d'une perte d'exploitation de 1,05 milliard d'euros au troisième trimestre pour un chiffre d'affaires de 2,52 milliards, en baisse de 67% sur un an, et a dit anticiper une dégradation de la situation face à la résurgence de l'épidémie et les nouvelles restrictions de voyage qui en découlent en Europe, dont le reconfinement en France. (Stephanie van den Berg, version française Nicolas Delame et Marc Angrand)