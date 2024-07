Comme mentionné lors de la présentation des résultats du premier trimestre, la période de baisse significative de la recette unitaire est derrière nous dans l'activité Cargo. Le Groupe a connu une réduction limitée de la recette unitaire de -4,4 % par rapport au second trimestre de l'année dernière. Le début du deuxième trimestre a de nouveau été légèrement impacté par le déploiement complexe d'un système informatique au Cargo comprenant la suspension des réservations en avril et mai (impact au T2 : 15m€), tandis que le mois de juin a montré une amélioration de la recette unitaire de 3%. L'Asie, en particulier, enregistre de bons résultats, stimulée par le e-commerce et les perturbations en mer Rouge. En réponse aux dynamiques de marché, une partie de la capacité totale de fret du Groupe est redéployée vers l'Asie. De plus, un accord de bloc a été signé avec China Cargo Airlines, marquant une nouvelle étape dans la coopération et renforçant notre présence dans le marché majeur du fret aérien.

La capacité proposée par l'ensemble des acteurs du secteur a connu une croissance principalement sous l'impulsion des compagnies aériennes concurrentes à bas coûts, ce qui a exercé une pression sur le yield et les volumes. La capacité du Groupe a augmenté de 2,4%, avec des dynamiques différentes entre Air France et KLM. Cette dernière a augmenté ses capacités de 12% par rapport à l'année précédente, en raison d'une référence plus faible en 2023. Le coefficient de remplissage et le yield ont été presque stables par rapport à l'année dernière.

Découpage par régions: domestique U.S, U.S. - Amérique du Nord (international), U.S. - Europe, U.S. - Afrique, U.S. - Amérique Centrale/Amérique du Sud, U.S. - Moyen Orient, U.S. - Asie/Pacifique and U.S. - Caraibes/Océan Indien.

Selon les prévisions centrales du FMI, l'économie mondiale devrait croître de 3,2% en 2024 et 2025, au même rythme qu'en 2023. La croissance des pays à économie avancée devrait légèrement s'accélérer, passant de 1,6% en 2023 à 1,7% en 2024 et 1,8% en 2025. On prévoit un ralentissement modeste de 4,3% en 2023 à 4,2% en 2024 et 2025 pour les économies des pays émergents ou en développement. L'économie mondiale a résisté à la remontée sensible des taux d'intérêt des banques centrales pour contrôler l'inflation, en baisse à l'échelle mondiale, passant de 6,8% en 2023 à une prévision de 5,9% en 2024 puis 4,5% en 2025.

