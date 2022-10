Air France-KLM T3 2022 resultats 28/10/2022 | 07:16 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires 28 octobre 2022

RESULTATS DU TROISIEME TRIMESTRE 2022



DES RÉSULTATS SOLIDES GRÂCE À UNE DEMANDE DE VOYAGES FAVORABLE ET À LA POURSUITE DE LA TRANSFORMATION DU GROUPE







DES REVENUS, RÉSULTAT D’EXPLOITATION ET MARGE SUPÉRIEURS À CEUX DE 2019 MALGRÉ UNE CAPACITÉ RÉDUITE ET UNE PRESSION INFLATIONNISTE SUR LES COÛTS

Chiffre d'affaires total du Groupe à 8,1mds €, supérieur à celui de 2019 (+503m€)

Capacité du Groupe à 89% du niveau de 2019 et coefficient d’occupation à 88%, proche du

niveau de 2019 (90%)

niveau de 2019 (90%) Résultat d'exploitation à 1024m€, avec une marge opérationnelle à 12,6 %, supérieure à celle de 2019 (12,0 %)

Cash-flow libre d’exploitation ajusté de 290m€, positif pour le 6 è me trimestre consécutif

trimestre consécutif Dette nette en baisse de 2,3mds€ par rapport à la fin de l’année 2021

Retour à un résultat d’exploitation positif attendu, pour l'année pleine 2022, supérieur à 900m€1 Le Directeur général du Groupe, M. Benjamin Smith a déclaré :



«Grâce à une solide préparation et à notre approche agile en matière de capacités, Air France-KLM a pu tirer le meilleur parti de la forte demande de voyages ce trimestre. Bien que la situation reste insatisfaisante dans certains aéroports clés, impactant notamment KLM à son hub d'Amsterdam Schiphol, nous avons constaté des progrès siginificatifs après les difficultés opérationnelles plus tôt dans l'année. Malgré la hausse du prix du carburant et l'inflation, le Groupe a enregistré un résultat d'exploitation solide et reste confiant dans sa capacité à augmenter encore ses capacités au cours de la saison d'hiver.

Je tiens à remercier tous les clients qui ont choisi de voyager avec nous ainsi que nos salariés qui ont fait leur maximum pour les accueillir à chaque étape de leur voyage. À l'avenir, nous continuerons à mettre en œuvre notre plan de transformation et à accélérer nos efforts en matière de développement durable, comme illustré par la récente signature de contrats d'approvisionnement à long-terme en carburants d’aviation durable (SAF). Ceci confirme notre position de leader responsable dans le domaine des transports ainsi que notre engagement à être à l'avant-garde de la décarbonation de notre industrie.» Forte amélioration au 3ème trimestre, des revenus, du résultat d'exploitation et de la marge opérationnelle Troisième trimestre Neuf mois Groupe Air France-KLM 2022 Variation Variation

change constant 2022 Variation Variation

change constant Chiffre d’affaires total (m€) 8 112 +77,6% +72,2% 19 264 +103,3% +98,7% EBITDA (m€) 1 677 883 886 2 829 2 911 2 935 Résultat d’exploitation (m€) 1 024 894 897 1 060 2 864 2 886 Marge d’exploitation (%) 12,6% +9,8 pt +9,9 pt 5,5% +24,5 pt +24,3 pt Résultat net, part du Groupe (m€) 460 +653 232 +3 396 Cash-flow2 libre d’exploitation ajusté (m€) 290 +12 2 453 +3 309 Dette nette en fin de la période (millions d'euros)3 5 965 -2 251 Au troisième trimestre 2022, le Groupe Air France-KLM a enregistré un résultat d'exploitation positif de 1024 millions d'euros, en hausse de 897 millions d'euros, à taux de change constant par rapport à l'année précédente. Cette hausse s’explique par une augmentation de la capacité, du coefficient d’occupation et du yield.

Le résultat net s'est élevé à 460 millions d'euros au troisième trimestre 2022, soit une augmentation de 653 millions d'euros par rapport à l'année dernière. Troisième trimestre Neuf mois Groupe Air France-KLM 2022 Variation Variation

change constant 2022 Variation Variation

change constant Passagers (milliers) 25 002 +47,6% 62 328 +116,5% Capacité (SKO m) 79 937 +29,1% 210 129 +54,3% Trafic (PKT m) 70 645 +70,7% 175 145 +139,1% Coefficient d’occupation Passage 88,4% 21,6pt 83,4% 29,6pt Recette unitaire Passage au SKO (cts €) 8,59 +56,7% +52,0% 7,30 +68,1% +63,8% Recette unitaire Groupe au SKO (cts €) 9,49 +42,6% +37,9% 8,40 +39,8% +35,8% Coût unitaire Groupe au SKO à carburant constant (cts €) 8,21 +27,3% +1,8% 7,90 +7,7% -8,2% Au troisième trimestre 2022, le Groupe Air France-KLM a accueilli 25 millions de passagers, soit 47,6% de plus qu'au cours du même trimestre l'année précédente. Par rapport à l'année dernière, la capacité ayant augmenté de 29,1% et le trafic de 70,7%, le coefficient d’occupation a progressé de 21,6 points. Par rapport au troisième trimestre 2021, la recette unitaire Passage par Siège Kilomètre Offert (SKO) du Groupe a augmenté de 52%, à taux de change constant. Cette hausse est due, à la fois, à l’augmentation du coefficient d’occupation et à celle du yield. A taux de change et prix du carburant constants, le coût unitaire du Groupe par SKO est en hausse de 1,8% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Par rapport au troisième trimestre 2019 et à prix du carburant et taux de change constants (USD et monnaies associées seulement), le coût unitaire est en hausse de 2,9%, avec des capacités en baisse de 11%. Les programmes de transformation en cours permettent à Air France-KLM de limiter l'impact de la hausse de coûts tels que les redevances aéroportuaires et celles de trafic aérien (ATC) ainsi que celle des coûts de personnel chez KLM. Comparé à septembre 2019, le nombre d'Equivalents Temps Plein (ETP) a diminué de 16% au sein d'Air France (hors Transavia France) et de 11% au sein de KLM. Au troisième trimestre, les coûts du personnel ont diminué de 6% par rapport au même trimestre de 2019, grâce à cette réduction des ETP. Air France-KLM continue de racheter le support en liquidités, tout en gardant une solide position de cash En décembre 2021, Air France-KLM a remboursé 0,5 milliard d'euros (sur un encours alors de 4 milliards d’euros) du Prêt Garanti par l'État français (le "PGE") qui avait été consenti par un syndicat de 9 banques pendant la crise de Covid.





Fin juin 2022, KLM a totalement remboursé sa ligne de credit renouvelable (“RCF”) et le prêt direct de l'Etat néerlandais, pour un montant total de 0,9 milliard d'euros.





En novembre 2022, Air France-KLM poursuivra son désendettement et le reprofilage de sa dette non garantie et Air France-KLM procédera à un remboursement partiel anticipé du PGE. Le montant du remboursement sera de 1,0 milliards d'euros sur les 3,5 milliards d'euros d'encours actuel. A ce stade, il n’est pas prévu de procéder à d’autres remboursements anticipés du PGE d’ici mai 2024 et le profil de ce prêt bancaire devrait même resté inchangé jusqu’en mai 2025. Ainsi, Air France-KLM réduira ses charges financières globales et son exposition aux taux variables.





En 2022 et 2023, Air France-KLM pourrait procéder à l’émission d’éventuelles obligations hybrides, pour un montant pouvant atteindre jusqu’à 1,2 milliard d'euros, sous réserve des conditions de marché.





La restauration des fonds propres négatifs pourra se faire grâce aux profits et des projets de quasi-fonds propres.



Perspectives : Contexte

Au troisième trimestre, Air France et KLM ont continué d’être parmi les compagnies aériennes les plus actives pour répondre à la reprise des voyages, avec une capacité pour l'activité réseau Passage à un indice de 85%, dans la fourchette haute des prévisions fournies. Cela signifie que le Groupe a été en mesure d’opérer son programme conformément au plan annoncé. Malgré quelques perturbations isolées à Paris, l’exploitation a été plus robuste en France que dans les autres pays européens. Dans un contexte de marché du travail très tendu, l’aéroport de Schiphol reste dans une situation difficile et a imposé des restrictions de capacité à KLM. Air France et KLM mettent tout en œuvre pour atténuer l’impact de ces difficultés et conserver la confiance de leurs clients, ce qui constitue une des priorités du Groupe. Cela s'est traduit, au troisième trimestre, par des coûts de compensation supplémentaires, à hauteur de 60 millions d'euros par rapport au même trimestre de 2019. Capacité

Air France-KLM est confiant sur la poursuite de ce contexte de reprise. Ainsi, le Groupe prévoit une capacité en sièges-kilomètres offerts pour l'activité passage du réseau Air France-KLM à un indice de l’ordre de :

- Environ 85% au quatrième trimestre de 2022

- Environ 80% pour l'ensemble de l'année 2022

- Environ 90% pour le premier trimestre de 2023.

Ces indices sont à comparer aux mêmes périodes de 2019. La capacité de Transavia en sièges-kilomètres offerts continue de croître et devrait atteindre un indice d’environ 115, comparé à 2019, pour l'ensemble de l’année et un indice d'environ 140, comparé à 2019, pour le quatrième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Yield

L'environnement du yield devrait rester robuste pour la saison d'hiver avec une forte demande alignée avec les capacités et entraînant des niveaux de yields supérieurs à ceux de 2019. Résultat d'exploitation attendu Supérieur à 900 millions d’euros pour l’ensemble de l’année 2022, sur la base des prévisions d’évolution des prix des carburants au 21 Octobre 2022 et sous réserve des circonstances actuellement prévues Liquidités

Au 30 septembre 2022, le Groupe dispose d'un niveau de liquidités et de lignes de crédit à disposition qui reste élevé, à 12,3 milliards d'euros. Pour l'année 2022, les investissements nets sont estimés à environ 2,3 milliards d'euros, dont 80 % pour (ou liés à) la Flotte et 20 % à l'informatique et aux activités au sol. Revue d’activités Réseaux: amélioration significative du chiffre d’affaires et du résultat d'exploitation Réseaux



Troisième trimestre Neuf mois 2022 Variation Variation

change constant 2022 Variation Variation

change constant Chiffre d’affaires total (m€) 6 907 +82,2% +76,1% 16 554 +106,6% +101,0% Chiffre d’affaires Réseaux régulier (m€) 6 695 +86,2% +79,3% 15 902 +112,2% +105,6% Résultat d’exploitation (m€) 851 +864 +863 894 +2 626 +2 636 Le chiffre d'affaires total au troisième trimestre 2022 a augmenté de 76,1%, à taux de change constant, pour atteindre 6 907 millions d'euros. Le résultat d'exploitation s'est élevé à 851 millions d'euros, soit une augmentation de 863 millions d'euros à taux de change constant par rapport à l'année dernière. Une forte demande estivale qui se traduit par un yield élevé sur l'ensemble du réseau Troisième trimestre Neuf mois Réseaux passage 2022 Variation Variation

change constant 2022 Variation Variation

change constant Passagers (en milliers) 18 980 +49,5% 48 478 +110,6% Capacité (millions de SKO) 67 908 +29,3% 182 176 +48,7% Trafic (millions de PKT) 59 948 +76,2% 151 294 +138,7% Coefficient occupation 88,3% +23,5 pt 83,0% +31,3 pt Chiffre d’affaires total (m€) 6 077 +105,6% +99,5% 13 896 +155,3% +149,4% Chiffre d’affaires passage régulier (m€) 5 974 +108,4% +101,0% 13 585 +160,1% +152,5% Recette unitaire au SKO (cts €) 8,80 +61,2% +55,5% 7,46 +75,0% +69,8% Au troisième trimestre 2022, la capacité en sièges-kilomètres offerts (SKO) a été supérieure de 29,3 % à celle de l'année dernière pour atteindre 85 % du niveau du troisième trimestre 2019, ce qui se situe dans la fourchette haute des prévisions du Groupe fournies lors de la présentation des résultats du deuxième trimestre 2022. En réponse à la hausse des prix du carburant et à l’augmentation d'autres coûts externes, le Groupe a procédé, sur l'ensemble de ses vols long-courriers, à plusieurs augmentations tarifaires au cours du premier semestre de l’année 2022. Le montant de la hausse varie selon la destination et la classe de voyage et a été appliquée aux vols opérés par Air France et par KLM. En outre, la force de la demande estivale, de la performance des cabines Premium et de la reprise du trafic d’affaires au troisième trimestre ont aboutit un yield supérieur comparé à celui de 2019 pour la même période. Le résultat du troisième trimestre est porté par une forte performance de l'ensemble du réseau :

- Atlantique Nord : la capacité a été supérieure à celle de 2019 grâce à une reprise importante de la demande. Les yields ont fortement augmenté par rapport aux niveaux de 2019 en raison d’une demande élevée, des augmentations tarifaires et d'un effet positif du mix cabine.

- Amérique latine : la discipline en matière de capacité sur les lignes vers l'Amérique du Sud, combinée à une demande très résiliente, a conduit à un yield élevé.

- Asie : la forte performance du yield s’explique par la limitation de la capacité alors que le Groupe continue d'observer des différences régionales importantes. L'Asie du Sud-Est et l'Inde ont ainsi affiché une dynamique de yield et de trafic positive tandis que la Chine a maintenu sa politique « zéro covid » et d’importantes restrictions de voyage.

- Moyen-Orient : la performance du troisième trimestre est restée élevée, notamment dans les cabines Premium, grâce à une augmentation du trafic sur certaines lignes.

- Caraïbes et Océan Indien : les yields ont été améliorés grâce à des augmentations tarifaires successives et un effet positif du mix cabine.

- Afrique : une forte reprise du trafic affaires a été observée dans toutes les régions. Pour KLM, la performance a été soutenue par l'Afrique de l'Est et du Sud grâce à une forte augmentation du yield, liée à la combinaison d’un mix cabine favorable et d’une évolution positive du yield en classe économie. Pour Air France, la performance a été soutenue par les pays d'Afrique de l'Ouest et d’Afrique Centrale et une bonne stratégie de pilotage.

- Court et moyen-courriers : on observe une forte dynamique de réservation depuis mars. KLM est impactée par des restrictions sur les vols au départ d’Amsterdam qui ont abouti à une diminution du trafic. Le yield est touytefois supérieur à celui de 2019, en particulier sur les lignes Loisirs en raison des contraintes de capacité sur ce réseau et grâce à un environnement concurrentiel favorable. Au cours du troisième trimestre, Air France a ajouté un Airbus A350-900 et deux Airbus A220-300 à sa flotte. Un B777-200, deux Airbus A380-800, deux Airbus A320, un Airbus A319, un Airbus A318 et deux Canadair Jet 1000 ont quitté sa flotte. KLM a intégré à sa flotte un Embraer 195 E2. Le Groupe continuera à introduire dans sa flotte des avions de nouvelle génération afin d'améliorer ses performances économiques et environnementales. Cargo : la forte augmentation du yield atténue l'impact de la baisse du coefficient d’occupation Troisième trimestre Neuf mois Cargo 2022 Variation Variation

change constant 2022 Variation Variation

change constant Tonnage (en milliers) 223 -10,1% 695 -11,9% Capacité (millions de TKO) 3 538 +15,9% 9 853 +17,8% Trafic (millions de TKT) 1 635 -13,5% 5 132 -15,2% Coefficient d’occupation 46,2% -15,7 pt 52,1% -20,3 pt Chiffre d’affaires total (m€) 830 -0,6% -5,2% 2 658 +3,5% -0,2% Chiffre d’affaires transport de fret (m€) 720 -1,2% -5,5% 2 318 +2,0% -1,5% Recette unitaire par TKO (cts €) 20,36 -14,8% -18,5% 23,52 -13,4% -16,4% Par rapport au troisième trimestre 2021, la capacité de fret a augmenté de 15,9% en tonnes-kilomètres offertes, principalement en raison de l'augmentation mondiale de la capacité en soute. Malgré cette augmentation de la capacité en soute, le trafic global a diminué de 13,5% et a entraîné une baisse du coefficient d’occupation de près de 16 points. Les yields restent cependant à un niveau élevé (+14% comparé à 2021), ce qui aboutit à une performance du chiffre d’affaires total au troisième trimestre proche de celle de l'année dernière. Par rapport à l'année 2019, pré-Covid, la capacité de fret au troisième trimestre 2022 était encore inférieure de 7% à celle de 2019. Cependant, grâce à la performance exceptionnelle des yields, le chiffre d’affaires total du fret au troisième trimestre 2022 est supérieur de 61 % à celui de l’année 2019. Transavia : résultat d'exploitation positif grâce à l’augmentation significative du trafic Troisième trimestre Neuf mois Transavia 2022 Variation 2022 Variation Passagers (en milliers) 6 022 +41,8% 13 850 +139,9% Capacité (millions de SKO) 12 029 +28,1% 27 953 +104,9% Trafic (millions de PKT) 10 697 +45,4% 23 851 +141,4% Coefficient d’occupation 88,9% +10,6 pt 85,3% +12,9 pt Chiffre d’affaires total (m€) 855 +63,7% 1 705 +148,9% Recette unitaire au SKO (cts €) 7,38 +32,0% 6,26 +24,1% Coût unitaire au SKO (cts €) 6,36 +42,3% 6,22 +5,9% Résultat d’exploitation (m€) 123 +18 13 +126 Au troisième trimestre 2022, la reprise de la demande pour le trafic Loisirs en Europe et en Afrique du Nord s'est poursuivie. Comparé à l'année précédente, la capacité a augmenté de 28,1%, le trafic de 45,4% et le nombre de passagers de 41,8% au troisième trimestre 2022. Le résultat d'exploitation s'est élevé à 123 millions d'euros, en amélioration de 18 millions d'euros par rapport au troisième trimestre de 2021. Le troisième trimestre de 2022 a affiché des niveaux d'activité à un indice 110 par rapport au même trimestre de 2019 et un coefficient d'occupation légèrement inférieur aux niveaux de 2019. La recette unitaire moyenne au SKO a augmenté de 18% comparé à 2019, principalement grâce à une forte augmentation du yield à 23%. Le coût unitaire moyen au SKO a augmenté de 36% comparé à 2019, principalement en raison du prix élevé du carburant et du coût significatif des difficultés opérationnelles. La flotte de Transavia a atteint 100 appareils au troisième trimestre et a contribué à capter la forte demande de trafic Loisirs en Europe. Maintenance : la solide performance s’est poursuivie au troisième trimestre Troisième trimestre Neuf mois Maintenance 2022 Variation Variation

change constant 2022 Variation Variation

change constant Total des revenus (millions d'euros) 826 +17,4% 2 568 +28,1% Revenus des tiers (millions d'euros) 342 +38,6% +32,2% 984 +29,4% +30,8% Résultat d'exploitation (millions d'euros) 46 +17 +19 147 +128 +136 Marge opérationnelle (%) 5,6% +1,5 pt +1,8 pt 5,7% +4,8 pt +5,2 pt Au troisième trimestre, grâce à une activité plus importante et à une amélioration opérationnelle, le résultat d'exploitation s'est élevé à 46 millions d'euros, soit une augmentation de 19 millions d'euros à taux de change constant par rapport au troisième trimestre 2021. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 17,4% au troisième trimestre tandis que le chiffre d'affaires réalisé auprés des tiers a augmenté de 38,6%, démontrant une forte reprise.

La marge d’exploitation s'est établie à 5,6 %, soit 1,5 point de plus que le résultat d’exploitation du troisième trimestre 2021. La marge des neuf premiers mois de l'année 2022 atteint 5,7%, un niveau supérieur à la période pré-covid mais incluant toujours le soutien des Etats. Cash-flow d’exploitation libre ajusté positif au troisième trimestre, réduisant la dette nette, désormais légèrement inférieure à 6 milliards d'euros Troisième trimestre Neuf mois En millions € 2022 Variation 2022 Variation Cash-flow avant variation du BFR et plans de départs volontaires, activités poursuivies 1 527 +856 2 437 +2 928 Paiements liés aux plans de départs volontaires -50 +43 -175 +43 Variation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) -587 -828 2 248 +887 Cash-flow net provenant de l’exploitation 890 71 4 510 3 858 Investissements nets * -389 -69 -1 404 -550 Cash-flow libre d’exploitation 501 +2 3 106 3 308 Remboursement des dettes de loyer -211 +10 -653 +1 Cash-flow libre d’exploitation ajusté ** 290 +12 2 453 +3 309 * Somme des « Investissements corporels et incorporels » et «Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles » tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie consolidé.

** Le « Cash-flow libre d’exploitation ajusté » est le cash-flow libre d’exploitation après déduction du remboursement des dettes de location. Au cours du troisième trimestre 2022, le Groupe a généré un cash-flow d’exploitation libre ajusté de 290 millions d'euros, ce qui est légèrement supérieur à l'année dernière. C'est le sixième trimestre consécutif au cours duquel le cash-flow d’exploitation libre ajusté est positif. En millions d'euros 30 sep 2022 31 déc 2021 Dette nette 5 965 8 216 EBITDA sur les 12 derniers mois 3 657 745 Dette nette/EBITDA sur les 12 derniers mois 1,6 x 11,0 x Les deux compagnies aériennes parviennent à dégager une marge d'exploitation supérieure à 10 % Troisième trimestre Neuf mois 2022 Variation 2022 Variation Résultat d’exploitation Groupe Air France (En millions d’euros) 570 +616 340 +1 795 Marge d’exploitation (%) 11,4% +13,0 pt 2,9% +28,0 pt Résultat d’exploitation Groupe KLM (En millions d’euros) 443 +274 708 +1 062 Marge d’exploitation (%) 13,7% +4,8 pt 8,9% +17,7 pt On observe une amélioration significative du résultat d'exploitation des deux compagnies aériennes avec, pour Air France, une marge d'exploitation désormais proche du niveau de 2019. ****** La présentation des résultats est disponible sur www.airfranceklm.com le 28 octobre 2022 à partir de 7h15 (heure de Paris). Une conférence téléphonique animée par M. Smith (CEO) et M. Zaat (CFO) aura lieu le 28 octobre 2022 à 08h30 (heure de Paris).

Pour vous connecter à la téléconférence, veuillez composer le:

France: +33 (0)1 70 72 25 50

Netherlands: +31 (0)20 703 8210

UK: Local +44 (0)330 165 4027

US: Local +1 323-794-2551 Code de confirmation : 6069631 Relations Investisseurs Service de Presse Frederic Kahane Michiel Klinkers +33 1 41 56 56 00 frkahane@airfranceklm.com Michiel.klinkers@airfranceklm.com Mail.mediarelations@airfranceklm.com

Compte de résultat Troisième trimestre Neuf mois En millions d’euros 2022 2021* Variation 2022 2021* Variation Produit des activités ordinaires 8 112 4 567 +78 % 19 264 9 477 +103 % Carburant avions -2 325 -828 +181 % -5 184 -1 811 +186 % Affrètements aéronautiques -92 -85 +8 % -285 -232 +23 % Redevances aéronautiques -488 -374 +30 % -1 271 -835 +52 % Commissariat -206 -124 +66 % -525 -250 +110 % Achats d’assistance en escale -468 -307 +52 % -1 189 -710 +67 % Achats et consommations d’entretien aéronautiques -524 -389 +35 % -1 643 -1 181 +39 % Frais commerciaux et de distribution -257 -124 +107 % -641 -255 +151 % Autres frais -375 -292 +28 % -1 077 -839 +28 % Frais de personnel -1 897 -1 408 +35 % -5 239 -3 813 +37 % Impôts et taxes -38 -30 +27 % -118 -100 +18 % Autres produits et charges 235 188 +25 % 737 467 +58 % EBITDA 1 677 794 +111 % 2 829 -82 nm Amortissements, dépréciations et provisions -653 -664 -2% -1 769 -1 722 +3 % Résultat d’exploitation courant 1 024 130 +688 % 1 060 -1 804 nm Cessions de matériels aéronautiques 6 -6 nm 44 -20 nm Autres produits et charges non courants -30 -54 -44% -44 -906 -95% Résultat des activités opérationnelles 1 000 70 +1329 % 1 060 -2 730 nm Coût de l'endettement financier brut -139 -144 -3% -416 -483 -14% Produits de la trésorerie et équivalents de trésorerie 9 -1 nm 9 2 +350 % Coût de l'endettement financier net -130 -145 -10% -407 -481 -15% Autres produits et charges financiers -335 -114 +194 % -621 -199 +212 % Résultat avant impôt des entreprises intégrées 535 -189 nm 32 -3 410 nm Impôts -71 -6 +1083 % 208 256 -19% Résultat net des entreprises intégrées 464 -195 nm 240 -3 154 nm Part dans le résultat des entreprises mises en équivalence 2 3 -33% – -13 nm Résultat net des activités poursuivies 466 -192 nm 240 -3 167 nm Intérêts minoritaires 6 1 +500 % 8 -3 nm Résultat net 460 -193 nm 232 -3 164 nm * Les chiffres retraités incluent le changement de principes comptables pour les pensions (interprétation de l'IAS19). Bilan consolidé Actif 30 sep 2022



31 déc 2021



En millions d’euros Goodwill 225 222 Immobilisations incorporelles 1 201 1 235 Immobilisations aéronautiques 10 298 10 466 Autres immobilisations corporelles 1 349 1 402 Droit d'utilisation 5 536 5 148 Titres mis en équivalence 111 109 Autres actifs financiers non courants 1 126 951 Actifs financiers dérivés non courants 525 143 Impôts différés 527 278 Actif non courant 20 898 19 954 Actifs détenus en vue de la vente 78 74 Autres actifs financiers courants 832 484 Actifs financiers dérivés courants 676 469 Stocks et en-cours 693 567 Créances clients 2 133 1 511 Autres actifs courants 989 966 Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 264 6 658 Actif courant 13 665 10 729 Total actif 34 563 30 683

Passif et capitaux propres 30 sep 2022



31 déc 2021



En millions euros Capital 2 571 643 Primes d’émission et de fusion 5 217 4 949 Actions d’autocontrôle -25 -25 Titres subordonnés à durée indéterminée 912 3 151 Réserves et résultat -11 988 -12 542 Capitaux propres (Part attribuable aux propriétaires de la société mère) -3 313 -3 824 Participations ne donnant pas le contrôle 516 8 Capitaux propres -2 797 -3 816 Provisions retraite 1 381 1 939 Passifs de restitution et autres provisions non courants 4 715 4 055 Passifs financiers non courants 10 695 11 274 Dettes de loyers non courantes 3 554 2 924 Passifs financiers dérivés non courants 3 25 Impôts différés 1 1 Autres passifs non courants 2 426 2 555 Passif non courant 22 775 22 773 Passifs de restitution et autres provisions courants 677 885 Passifs financiers courants 1 074 1 215 Dettes de loyers courantes 878 825 Passifs financiers dérivés courants 128 46 Dettes fournisseurs 2 714 1 850 Titres de transport émis et non utilisés 4 132 2 644 Programme de fidélisation 886 888 Autres passifs courants 4 093 3 369 Concours bancaires 3 4 Passif courant 14 585 11 726 Total capitaux propres et passifs 34 563 30 683 Tableau des flux de trésorerie consolidés du 1er janvier au 30 septembre 2022 En millions euros 30 sep 2022 30 sep 2021* Résultat net 240 -3 167 Dotations aux amortissements et provisions d’exploitation 1 770 1 722 Dotations nettes aux provisions financières 105 89 Résultat sur cessions d’actifs corporels et incorporels -45 18 Résultat sur cession de filiales et participations - -25 Résultats non monétaires sur instruments financiers -28 -33 Ecart de change non réalisé 523 172 Résultats des sociétés mises en équivalence - 13 Impôts différés -234 -262 Pertes de valeur 19 37 Autres éléments non monétaires -88 727 Capacité d'autofinancement 2 262 -709 (Augmentation) / diminution des stocks -119 -47 (Augmentation) / diminution des créances clients -431 -365 Augmentation / (diminution) des dettes fournisseurs 786 415 Augmentation / (diminution) des billets émis non utilisés 1 489 142 Variation des autres débiteurs et créditeurs 523 1 216 Variation du besoin en fonds de roulement 2 248 1 361 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation 4 510 652 Acquisition de filiales et participations avec prise de contrôle, achats de parts dans les sociétés non contrôlées -1 -2 Investissements corporels et incorporels -2 082 -1 543 Produit lié à la perte de contrôle de filiales ou à la cession de titres de sociétés non contrôlées - 71 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 678 689 Dividendes reçus 1 2 Diminution (augmentation) nette des placements de plus de 3 mois -240 37 Flux net de trésorerie lié aux opérations d’investissement -1 644 -746 Augmentation de capital 1 551 1 026 Augmentation de capital souscrite par les participations ne donnant pas le contrôle 3 - Titres subordonnés -983 - Coupons sur titres subordonnés -238 - Émission de nouveaux emprunts 769 1 546 Remboursement d’emprunts -1 600 -1 323 Paiement de dettes de loyers -653 -654 Nouveaux prêts -177 -35 Remboursement des prêts 16 93 Flux net de trésorerie lié aux activités de financement -1 312 653 Effets des variations de change sur la trésorerie, équivalents de trésorerie et

les concours bancaires courants (nets de la trésorerie acquise ou cédée) 53 9 Variation de la trésorerie nette 1 607 568 Trésorerie équivalents de trésorerie et concours bancaires à l’ouverture 6 654 6 422 Trésorerie équivalents de trésorerie et concours bancaires à la clôture 8 261 6 990 * Les chiffres retraités incluent le chanagement de principes comptables pour les pensions (interprétation de l'IAS19) Retour sur capitaux employés (ROCE) En millions d’euros 30

Sep 2022 30 Jun 2022 31 Mar 2022 31 Dec 2021 30* Sep 2021 30* Jun 2021 31* Mar 2021 31* Dec 2020 Ecart d’acquisition et immobilisations incorporelles 1 425 1 437 1,473 1,457 1,456 1,464 1,479 1,445 Immobilisations aéronautiques 10 298 10 521 10,537 10,466 10,478 10,645 10,800 11,031 Autres immobilisations corporelles 1 349 1 358 1,378 1,402 1,418 1,453 1,476 1,548 Droits d’utilisations 5 536 5 439 5,205 5,148 5,061 5,033 4,795 4,678 Titres mis en équivalence 111 108 107 109 172 166 223 230 Autres actifs financiers hors valeurs mobilières de placement et dépôts liés aux dettes financières 164 162 158 157 147 147 146 146 Provisions hors retraites litige cargo et restructuration -4 792 -4 473 -4,240 -4,180 -4,180 -4,033 -4,083 -3,923 BFR, hors valeur de marché des instruments dérivés -10 434 -11 156 -9,589 -8,262 -7,995 -7,745 -6,410 -6,505 Capitaux employés 3 657 3 396 5,029 6,297 6,557 7,130 8,426 8,650 Capitaux employés moyens (A) 4 595 7 691 Résultat d’exploitation 1 238 -2 941 - Part dans les résultats des entreprises mises en équivalence -13 -19 - Impôt normatif -317 846 Résultat ajusté après impôt (B) 908 -2 114 ROCE 12 mois glissants (B/A) 19,8% -27,5% * Les chiffres retraités incluent le changement de principes comptables pour les pensions (interprétation de l'IAS19) Dette nette Bilan au En millions euros 30 sep 2022 31 déc 2021 Passifs financiers courants et non courants 11 769 12 489 Dettes de loyers courantes et non courantes 4 432 3 749 Intérêts courus non échus -128 -128 Dépôts relatifs aux passifs financiers -101 -99 Dépôts relatifs aux dettes de loyers -107 -85 Impact des dérivés devise / dettes -101 -14 Passifs financiers (A) 15 764 15 912 Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 264 6 658 Valeurs mobilières de placement à plus de 3 mois 204 189 Liquidités nanties 552 324 Obligations Triple A 782 529 Concours bancaires courant -3 -4 Liquidités nettes (B) 9 799 7 696 Dette nette (A) – (B) 5 965 8 216 Cash-flow libre d'exploitation ajusté Troisième trimestre Neuf mois En millions euros 2022 2021 2022 2021 Flux net de trésorerie provenant de l’exploitation 890 819 4 510 652 Investissements corporels et incorporels -591 -444 -2 082 -1 543 Produits de cession d’immobilisations corporelles et incorporelles 202 124 678 689 Cash-flow libre d’exploitation 501 499 3 106 -202 Remboursement des dettes de loyers -211 -221 -653 -654 Cash-flow libre d'exploitation ajusté 290 278 2 453 -856 EBITDA - Capacité d’autofinancement







Troisième trimestre Neuf mois 2022 2021* 2022 2021* EBITDA 1 677 794 2 829 -82 Provisions CO2 et autres 31 12 15 -16 Rectifications d'inventaires 1 - 4 4 Dotations provisions retraites 32 32 97 168 Reprises de provisions retraites (cash-out) -18 -17 -50 -100 Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles (hors aéronautique) -4 - 27 31 Résultat d'exploitation - part monétaire 1 719 821 2 922 5 Charges de restructuration -50 -93 -175 -218 Autres produits et charges non courants -5 -3 -7 -66 Coût monétaire de l'endettement financier -146 -137 -429 -440 Produits monétaires de la trésorerie 5 -4 -3 -11 Change réalisé -14 1 -11 49 Résiliation des couvertures - en espèces - - - -8 Débouclages d'instruments de trading - cash - -1 - -3 Impôt courant -22 -4 -26 -6 Autres charges et dépenses financières - en espèces -11 - -11 -8 Autres éléments 1 -2 2 -3 Capacité d'autofinancement 1 477 578 2 262 -709 * Les chiffres retraités incluent le changement de principes comptables pour les pensions (interprétation de l'IAS19). Coût unitaire à l’SKO Troisième trimestre Neuf mois 2022 2021* 2022 2021* Chiffre d’affaires (en m€) 8 112 4 567 19 264 9 477 Résultat d’exploitation courant (en m€) -/- -1 024 -130 -1 060 1 804 Coût d’exploitation total (en m€) 7 088 4 437 18 204 11 281 Activité réseaux passage – autres recettes (en m€) -103 -90 -311 -221 Activité cargo – autres recettes fret (en m€) -109 -106 -340 -296 Chiffre d’affaires externe de la maintenance (en m€) -342 -247 -984 -760 Transavia - autres recettes (en m€) 33 3 45 3 Chiffre d’affaires externe des autres activités (en m€) -8 -8 -21 -20 Coût net (en m€) 6 559 3 990 16 593 9 987 Capacités produites exprimées en SKO1 79 937 61 925 210 129 136 179 Coût net à l’SKO (en centimes d’€ par SKO) 8,21 6,44 7,90 7,33 change brute 27,3% 7,7% Effet change sur les coûts nets (en m€) -142 -260 Variation à change constant 23,0% 4.9% Effet prix du carburant (en m€) 858 1 464 Coût unitaire à l’SKO à change et prix du carburant constants (en centimes d’€ par SKO) 8,21 8,06 7,90 8,60 Variation à change et prix du carburant constants +1,8% -8,2% * Les chiffres retraités incluent le changement des principes comptables pour les pensions (interprétation de l'IAS19).

(1) La capacité produite par les activités de transport est calculée en additionnant les capacités du réseaux passage (en SKO) de Transavia (en SKO) Résultats du Groupe Groupe Air France Troisième trimestre Neuf mois 2022 Variation 2022 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 5 001 +78,1% 11 744 +102,7% EBITDA (en m€) 1 007 +629 1 429 +1 846 Résultat d’exploitation (en m€) 570 +616 340 +1 795 Marge d’exploitation (%) 11,4% +13,0 pt 2,9% +28,0 pt Cash-flow d’exploitation avant variation du BFR et paiements liés aux plans de départs volontaires (en m€) 890 +580 1 144 +1 854 Marge du cash-flow d’exploitation (avant variation du BFR et plans de départs volontaires) 17,8% +6,8 pt 9,7% +22,0 pt Groupe KLM Troisième trimestre Neuf mois 2022 Variation 2022 Variation Chiffre d’affaires (en m€) 3 236 +71,2% 7 921 +96,7% EBITDA (en m€) 688 +280 1 417 +1 087 Résultat d’exploitation (en m€) 443 +274 708 +1 062 Marge d’exploitation (%) 13,7% +4,8 pt 8,9% +17,7 pt Cash-flow d’exploitation avant variation du BFR et paiements liés aux plans de départs volontaires (en m€) 654 +288 1 321 +1 125 Marge du cash-flow d’exploitation (avant variation du BFR et plans de départs volontaires) 20,2% +0,9 pt 16,7% +11,8 pt NB: Le résultat des deux compagnies n’est pas égal aux chiffres consolidés en raison des écritures intra-Groupe Flotte du Groupe au 30 septembre 2022



Type d'appareil AF

(dont HOP) KLM

(dont KLC & MP) Transavia Propriété Crédit-bail Location Total En exploit. Ecart 31/12/21 B777-300 43 16 17 18 24 59 59 B777-200 18 15 26 7 33 33 -3 B787-9 10 13 4 7 12 23 23 B787-10 6 2 4 6 6 1 A380-800 6 3 1 2 6 A350-900 19 3 7 9 19 19 7 A330-300 5 5 5 5 1 A330-200 15 6 11 10 21 21 Total Long-Haul 111 61 0 66 37 69 172 166 6 B737-900 5 5 5 5 B737-800 31 96 34 8 85 127 127 11 B737-700 10 4 7 7 14 14 A321 19 11 8 19 18 A320 39 3 4 32 39 39 -3 A319 24 12 12 24 22 -6 A318 11 6 5 11 11 -1 A220-300 12 8 4 12 12 6 Total Medium-Haul 105 46 100 86 12 153 251 248 6 Canadair Jet 1000 7 7 7 4 -7 Canadair Jet 700 Embraer 195 E2 13 13 13 13 6 Embraer 190 19 30 17 4 28 49 49 2 Embraer 175 17 3 14 17 17 Embraer 170 13 10 3 13 13 -2 Embraer 145 2 2 2 Total Regional 41 60 0 39 18 44 101 96 -1 B747-400ERF 3 3 3 3 B747-400BCF 1 1 1 1 B777-F 2 2 2 2 Total Cargo 2 4 0 4 0 2 6 6 0 Total 259 171 100 195 67 268 530 516 11 TRAFIC DU TROISIÈME TRIMESTRE 2022 Activité réseaux passage * T3 cumul Total activité réseaux passage* 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Passagers transportés (milliers) 18 980 12 695 49,5% 48 478 23 016 110,6% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 59 948 34 019 76,2% 151 294 63 381 138,7% Siège kilomètre offert (m de SKO) 67 908 52 531 29,3% 182 176 122 534 48,7% Coefficient d’occupation (%) 88,3% 64,8% 23,5 83,0% 51,7% 31,3 Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 6 631 3 553 86,6% 16 785 6 891 143,6% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 48 324 25 123 92,3% 122 719 48 287 154,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 54 156 40 515 33,7% 146 681 100 466 46,0% Coefficient d’occupation (%) 89,2% 62,0% 27,2 83,7% 48,1% 35,6 Amérique du nord Passagers transportés (milliers) 2 705 1 154 134,4% 6 235 1 852 236,8% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 19 197 8 291 131,6% 44 584 13 433 231,9% Siège kilomètre offert (m de SKO) 21 217 13 101 61,9% 53 508 29 169 83,4% Coefficient d’occupation (%) 90,5% 63,3% 27,2 83,3% 46,1% 37,3 Amérique latine Passagers transportés (milliers) 801 365 119,1% 2 243 731 206,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 7 600 3 521 115,9% 21 326 7 034 203,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 8 265 6 164 34,1% 24 066 16 621 44,8% Coefficient d’occupation (%) 92,0% 57,1% 34,8 88,6% 42,3% 46,3 Asie / Moyen Orient Passagers transportés (milliers) 981 499 96,7% 2 474 1 100 124,9% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 7 052 3 312 113,0% 17 560 7 350 138,9% Siège kilomètre offert (m de SKO) 8 243 7 478 10,2% 22 853 21 826 4,7% Coefficient d’occupation (%) 85,5% 44,3% 41,3 76,8% 33,7% 43,2 Afrique Passagers transportés (milliers) 1 078 779 38,5% 2 830 1 733 63,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 6 453 4 337 48,8% 16 813 9 551 76,0% Siège kilomètre offert (m de SKO) 7 389 6 259 18,1% 20 525 16 346 25,6% Coefficient d’occupation (%) 87,3% 69,3% 18,0 81,9% 58,4% 23,5 Caraïbes-Océan Indien Passagers transportés (milliers) 1 067 757 41,0% 3 006 1 475 103,7% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 8 022 5 663 41,6% 22 437 10 918 105,5% Siège kilomètre offert (m de SKO) 9 042 7 512 20,4% 25 729 16 503 55,9% Coefficient d’occupation (%) 88,7% 75,4% 13,3 87,2% 66,2% 21,0 Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 12 348 9 141 35,1% 31 690 16 124 96,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 11 624 8 896 30,7% 28 574 15 095 89,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 13 753 12 016 14,5% 35 496 22 068 60,8% Coefficient d’occupation (%) 84,5% 74,0% 10,5 80,5% 68,4% 12,1 * Air France et KLM Activité de Transavia T3 cumul Transavia 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Passagers transportés (milliers) 6 022 4 246 41,8% 13 850 5 772 139,9% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 10 697 7 359 45,4% 23 851 9 881 141,4% Siège kilomètre offert (m de SKO) 12 029 9 393 28,1% 27 953 13 645 104,9% Coefficient d’occupation (%) 88,9% 78,3% 10,6 85,3% 72,4% 12,9 Activité totale Groupe passage** T3 cumul Total Groupe** 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Passagers transportés (milliers) 25 002 16 940 47,6% 62 328 28 788 116,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 70 645 41 378 70,7% 175 145 73 262 139,1% Siège kilomètre offert (m de SKO) 79 937 61 924 29,1% 210 129 136 178 54,3% Coefficient d’occupation (%) 88,4% 66,8% 21,6 83,4% 53,8% 29,6 ** Air France, KLM et Transavia Activité cargo T3 cumul Total Groupe 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 1 635 1 895 (13,7%) 5 132 6 055 (15,2%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 3 538 3 051 15,9% 9 853 8 362 17,8% Coefficient d’occupation (%) 46,2% 62,1% (15,9) 52,1% 72,4% (20,3) Activité d'Air France T3 cumul Total activité réseaux passage 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Passagers transportés (milliers) 11 528 7 520 53,3% 28 977 14 172 104,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 36 159 20 304 78,1% 90 241 38 027 137,3% Siège kilomètre offert (m de SKO) 40 992 29 189 40,4% 108 483 63 241 71,5% Coefficient d’occupation (%) 88,2% 69,6% 18,6 83,2% 60,1% 23,1

Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 4 123 2 261 82,4% 10 454 4 402 137,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 29 056 15 255 90,5% 73 573 29 265 151,4% Siège kilomètre offert (m de SKO) 32 657 22 390 45,9% 87 849 50 642 73,5% Coefficient d’occupation (%) 89,0% 68,1% 20,8 83,8% 57,8% 26,0

Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 7 405 5 260 40,8% 18 521 9 770 89,6% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 7 103 5 050 40,7% 16 667 8 763 90,2% Siège kilomètre offert (m de SKO) 8 335 6 799 22,6% 20 635 12 599 63,8% Coefficient d’occupation (%) 85,2% 74,3% 10,9 80,8% 69,6% 11,2

T3 cumul Activité cargo 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 834 837 (0,3%) 2 631 2 648 (0,7%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 2 025 1 592 27,2% 5 544 4 194 32,2% Coefficient d’occupation (%) 41,2% 52,6% (11,4) 47,5% 63,2% (15,7) Activité de KLM T3 cumul Total activité réseaux passage 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Passagers transportés (milliers) 7 452 5 174 44,0% 19 501 8 843 120,5% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 23 789 13 715 73,5% 61 053 25 354 140,8% Siège kilomètre offert (m de SKO) 26 915 23 343 15,3% 73 692 59 294 24,3% Coefficient d’occupation (%) 88,4% 58,8% 29,6 82,8% 42,8% 40,1

Long-Courrier Passagers transportés (milliers) 2 508 1 293 94,0% 6 331 2 489 154,4% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 19 268 9 870 95,2% 49 146 19 023 158,4% Siège kilomètre offert (m de SKO) 21 498 18 125 18,6% 58 831 49 825 18,1% Coefficient d’occupation (%) 89,6% 54,5% 35,2 83,5% 38,2% 45,4

Court et Moyen-Courrier Passagers transportés (milliers) 4 944 3 881 27,4% 13 169 6 354 107,3% Passager kilomètre transporté (m de PKT) 4 522 3 846 17,6% 11 907 6 332 88,0% Siège kilomètre offert (m de SKO) 5 418 5 218 3,8% 14 861 9 469 56,9% Coefficient d’occupation (%) 83,5% 73,7% 9,7 80,1% 66,9% 13,3

T3 cumul Activité cargo 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Tonne kilomètre transportée (m de TKT) 801 1 058 (24,3%) 2 502 3 407 (26,6%) Tonne kilomètre offerte (m de TKO) 1 512 1 459 3,7% 4 309 4 169 3,4% Coefficient d’occupation (%) 53,0% 72,5% (19,5) 58,1% 81,7% (23,7)

1sur la base d’évolution prévue du prix des carburants au 21 Oct 2022 et sous réserve des circonstances actuellement prévues

2Flux de trésorerie

3 Variation par rapport au 31 décembre 2021 Pièce jointe AFKL Q3_2022 Press release FR

Toute l'actualité sur AIR FRANCE-KLM 07:23 Air France Klm : Etats financiers consolidés PU 07:18 Air France-KLM remboursera une partie de son PGE après un bond des bénéfices au T3 DJ 07:17 Air France-KLM dépasse les estimations trimestrielles grâce à la reprise des voyages. ZR 07:16 Air France-KLM T3 2022 resultats GL 07:15 Air france - au t3, le nombre de passagers s'est établi à 25 mln… RE 07:15 Air france - t3: free cash flow ajusté positif pour le 6e trimes… RE 07:15 Air france - t3: ca du groupe à eur 8,1 mds, au-dessus du niveau… RE 07:15 Air france - t3: résultat d'exploitation à €1.024m avec marge op… RE 07:15 Air France-KLM dépasse les attentes au T3 grâce à la reprise des voyages RE 27/10 Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris - Vendredi 28 octobre 2022 AO Recommandations des analystes sur AIR FRANCE-KLM 19/10 Air France-KLM : Kepler Cheuvreux passe de Conserver à Achat et relève so.. AO 04/10 AIR FRANCE-KLM : Bernstein est à vendre sur le dossier ZD 03/10 Air France-KLM : HSBC passe de Acheter à Conserver et révise son objectif.. AO