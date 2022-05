Air France-KLM a bien débuté 2022, prévoit un résultat d'exploitation à l'équilibre au T2

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de transport aérien Air France-KLM a annoncé jeudi prévoir un résultat d'exploitation à l'équilibre au deuxième trimestre puis nettement positif au troisième, alors que ses résultats se sont fortement redressés sur les trois premiers mois de 2022.

Au deuxième trimestre, le groupe prévoit de déployer une capacité pour l'activité passagers de son réseau représentant entre 80% et 85% de celle de la même période de 2019, en sièges-kilomètres offerts. Cette capacité progressera ensuite au troisième trimestre, pour se situer entre 85% et 90%, selon les projections du groupe.

Au premier trimestre 2022, cette capacité s'est établie à 75% de son niveau de 2019, a expliqué le directeur financier du groupe Steven Zaat, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

Dans ce contexte, Air France-KLM anticipe un résultat d'exploitation à l'équilibre au deuxième trimestre et "nettement positif" au troisième.

Reprise du trafic affaires en mars

Air France-KLM a livré ces perspectives alors que ses résultats se sont nettement améliorés au premier trimestre sur un an, dépassant les attentes des analystes. "Le mois de mars a notamment été très encourageant avec une augmentation significative de la demande pour le trafic à motif affaires et 'premium', complétant la demande déjà forte pour le trafic loisirs (tourisme) et les visites aux proches (VFR) sur l'ensemble de notre réseau mondial", a souligné le directeur général, Ben Smith, cité dans un communiqué.

La perte nette du groupe s'est établie à 552 millions d'euros, contre une perte de 1,5 milliard d'euros un an plus tôt. La perte d'exploitation s'est inscrite à 350 millions d'euros, contre une perte de 1,18 milliard d'euros sur la même période de 2021. Le groupe a dégagé sur le seul mois de mars un résultat d'exploitation positif, a indiqué Steven Zaat.

Le chiffre d'affaires trimestriel s'est élevé à 4,44 milliards d'euros, en hausse de 105,7% sur un an. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a atteint à 221 millions d'euros sur la période de janvier à mars, contre une perte de 628 millions d'euros au premier trimestre 2021.

Selon un consensus disponible sur le site Internet de la société, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros, une perte d'exploitation de 580 millions d'euros et une perte nette de 588 millions d'euros.

Air France-KLM a aussi dégagé un flux de trésorerie libre d'exploitation ajusté de 630 millions d'euros, porté par de fortes ventes de billet. Cette génération de trésorerie lui a permis de réduire de 600 millions d'euros sa dette nette par rapport à fin 2021 pour la ramener à 7,7 milliards d'euros à fin mars.

Remboursement des aides d'Etat

Pour renforcer ses fonds propres et rembourser les aides d'Etat, Air France-KLM avait annoncé en février prévoir des mesures dont le montant pourrait s'élever jusqu'à 4 milliards d'euros au total. Le groupe envisage notamment de lancer une augmentation de capital et d'émettre des instruments de quasi-fonds propres, comme des obligations perpétuelles sèches et convertibles. L'entreprise attend les conditions de marché adéquates pour mener ces opérations

Parmi ces mesures, l'entreprise a indiqué jeudi qu'Air France était actuellement en "discussions avancées" avec des partenaires financiers pour émettre des instruments de quasi-fond propres à hauteur de 500 millions d'euros afin de rembourser l'aide de l'Etat français.

KLM, de son côté, a partiellement remboursé au début du mois sa ligne de crédit renouvelable garantie par l'Etat néerlandais à hauteur de 311 millions d'euros.

Steven Zaat a par ailleurs estimé qu'il était "trop tôt" pour évaluer l'impact des situations d'engorgement qui touchent de nombreux aéroports dans le monde. "Nous surveillons cela de près", a-t-il néanmoins déclaré. Ces difficultés ont contraint KLM à annuler des dizaines de vols depuis et vers l'aéroport d'Amsterdam Schiphol, le week-end dernier.

