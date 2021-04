Air France-KLM a levé 1,036 md d'euros avec son augmentation de capital

PARIS, 19 avril (Reuters) - Air France-KLM a annoncé lundi le succès de son augmentation de capital, qui a atteint un montant de 1,036 milliard d'euros après exercice intégral de la clause d’extension.

Cette opération - dont le produit sera affecté au renforcement des fonds propres de la compagnie - s'est traduite par l'émission de 213.999.999 actions nouvelles à un prix par action de 4,84 euros, a précisé le groupe dans un communiqué.

L'Etat français a souscrit environ 57% du montant total de l'augmentation de capital et détient désormais 28,6% du capital et 28,5% des droits de vote. (Bertrand Boucey et Myriam Rivet)