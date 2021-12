Le remboursement a débuté. Air France-KLM (-0,33% à 3,93 euros) a annoncé lundi avoir remboursé 500 millions d'euros de l'encours de 4 milliards d'euros du prêt garanti par l'Etat français (PGE) qui lui avait été consenti au printemps 2020 pour traverser la crise du Covid. Cette opération intervient dans un contexte caractérisé par les « premiers signes de reprise du trafic aérien mondial » et un « meilleur accès aux marchés de capitaux », explique le transporteur aérien franco-néerlandais.



En parallèle, le remboursement du PGE a été rééchelonné et repoussé de deux ans, au 6 mai 2025. Selon le nouveau plan, Air France-KLM remboursera 800 millions d'euros en mai 2023, 1,35 milliard d'euros en mai 2024 et 1,35 milliard d'euros en mai 2025.



" Ce remboursement partiel et le nouveau profil de remboursement amorti du PGE constituent une nouvelle étape dans la restructuration du profil de la dette et du bilan ", a indiqué Air France-KLM.



Par ailleurs, le groupe aérien rappelle que des discussions sont en cours sur d'autres mesures de renforcement du bilan. " Celles-ci pourraient inclure l'émission d'instruments de fonds propres et de quasi-fonds propres, en fonction des conditions de marché ", a expliqué Air France-KLM.



Rappelons que la crise du Covid a été particulièrement dévastatrice pour le secteur aérien. L'an dernier, Air France-KLM a accusé une perte nette de plus de 7 milliards d'euros et vu son chiffre d'affaires fondre de 59% à 11,1 milliards d'euros.



L'horizon commence toutefois à se dégager. Lors du troisième trimestre 2021, le groupe est parvenu à dégager un résultat d'exploitation positif de 132 millions d'euros.