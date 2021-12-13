Air France-KLM a remboursé 500 mlns du PGE, l'échéance finale repoussée au mai 2025

13 décembre (Reuters) - Air France KLM SA:
* KLM A REMBOURSÉ 500 MILLIONS D'EUROS DE L'ENCOURS DE 4
MILLIARDS
D'EUROS DU PRÊT GARANTI PAR L'ETAT FRANÇAIS (LE « PGE ») ET A
NÉGOCIÉ UNE MODIFICATION DU PROFIL DE REMBOURSEMENT AVEC
L'ÉCHÉANCE FINALE REPOUSSÉE DU MAI 2023 AU MAI 2025
* MAI 2023 : REMBOURSEMENT PARTIEL D'UN MONTANT DE 800
MILLIONS
D'EUROS, SOIT UN ENCOURS RESTANT DÛ DE 2,7 MILLIARDS D'EUROS
* MAI 2024 : REMBOURSEMENT PARTIEL DE 1,35 MILLIARDS
D'EUROS, SOIT
UN ENCOURS RESTANT DÛ DE 1,35 MILLIARDS D'EUROS
* MAI 2025 : REMBOURSEMENT FINAL DE 1,35 MILLIARDS D'EUROS,
(IL
N'Y AURA PLUS D'ENCOURS RESTANT DÛ APRÈS CETTE DATE)
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