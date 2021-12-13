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Air France-KLM a remboursé 500 mlns du PGE, l'échéance finale repoussée au mai 2025

13/12/2021 | 07:18
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13 décembre (Reuters) - Air France KLM SA:

* KLM A REMBOURSÉ 500 MILLIONS D'EUROS DE L'ENCOURS DE 4 MILLIARDS D'EUROS DU PRÊT GARANTI PAR L'ETAT FRANÇAIS (LE « PGE ») ET A NÉGOCIÉ UNE MODIFICATION DU PROFIL DE REMBOURSEMENT AVEC L'ÉCHÉANCE FINALE REPOUSSÉE DU MAI 2023 AU MAI 2025

* MAI 2023 : REMBOURSEMENT PARTIEL D'UN MONTANT DE 800 MILLIONS D'EUROS, SOIT UN ENCOURS RESTANT DÛ DE 2,7 MILLIARDS D'EUROS

* MAI 2024 : REMBOURSEMENT PARTIEL DE 1,35 MILLIARDS D'EUROS, SOIT UN ENCOURS RESTANT DÛ DE 1,35 MILLIARDS D'EUROS

* MAI 2025 : REMBOURSEMENT FINAL DE 1,35 MILLIARDS D'EUROS, (IL N'Y AURA PLUS D'ENCOURS RESTANT DÛ APRÈS CETTE DATE) Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur


© Reuters 2021
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CA 2021 13 930 M 15 726 M -
Résultat net 2021 -3 386 M -3 822 M -
Dette nette 2021 10 801 M 12 193 M -
PER 2021 -0,61x
Rendement 2021 -
Capitalisation 2 531 M 2 864 M -
VE / CA 2021 0,96x
VE / CA 2022 0,66x
Nbr Employés 74 415
Flottant 47,5%
Graphique AIR FRANCE-KLM
Durée : Période :
Air France-KLM : Graphique analyse technique Air France-KLM | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique AIR FRANCE-KLM
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreBaissière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ALLEGER
Nombre d'Analystes 22
Dernier Cours de Cloture 3,95 €
Objectif de cours Moyen 3,50 €
Ecart / Objectif Moyen -11,3%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Benjamin M. Smith Chief Executive Officer & Director
Steven Zaat Chief Financial Officer
Anne-Marie Couderc Non-Executive Chairman
Jean-Christophe Lalanne Executive Vice President-Information Technology
Isabelle Bouillot Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
AIR FRANCE-KLM-22.93%2 864
DELTA AIR LINES, INC.-4.25%24 351
RYANAIR HOLDINGS PLC-8.43%19 081
AIR CHINA LIMITED-12.62%16 492
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED-0.22%15 722
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.1.85%14 264