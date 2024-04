Air France KLM a déclaré mardi que la faible demande de voyages d'agrément vers l'Égypte et la Jordanie depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre avait contraint le groupe à redéployer une grande partie de sa capacité vers l'Afrique du Nord.

Le directeur général Ben Smith a déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des analystes que la compagnie aérienne était "prudemment optimiste" quant à la reprise de la demande pour les vols à destination de Tel Aviv et de Beyrouth, mais que les vols à destination du sud de l'Égypte et de la Jordanie n'étaient pas encore proches des niveaux d'avant octobre.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

La demande mondiale de voyages s'est affaiblie depuis l'éclatement du conflit entre Israël et le Hamas en octobre.

Les compagnies aériennes ont suspendu des centaines de vols à destination et en provenance de Tel Aviv, ainsi que certains vols à destination du Liban et de la Jordanie depuis le début de la guerre, et le conflit a également nui aux réservations dans la région.

Au début du mois, des compagnies aériennes internationales ont également été contraintes de modifier leurs itinéraires de vol au-dessus de l'Iran, d'annuler certains vols, d'en détourner d'autres vers d'autres aéroports ou de ramener les avions à leur point de départ, l'attaque israélienne contre l'Iran ayant entraîné la fermeture d'espaces aériens et d'aéroports et suscité des inquiétudes en matière de sécurité.

LES CHIFFRES

Une augmentation significative de la capacité et les perturbations géopolitiques en Asie et au Moyen-Orient ont fait chuter les rendements - revenus moyens par passager - de 6,9 % au premier trimestre, a déclaré le groupe dans un communiqué.

CITATIONS CLÉS

"Nous sommes prudemment optimistes et pensons que Tel Aviv et Beyrouth reviendront aux niveaux qu'ils avaient avant le mois d'octobre. La situation est un peu différente sur les marchés de loisirs du sud de l'Égypte et de la Jordanie, qui ne sont toujours pas revenus, ni proches de ce qu'ils étaient avant octobre", a déclaré M. Smith.

"Nous avons redéployé une grande partie de cette capacité vers d'autres marchés. Et heureusement, pour Transavia (l'unité à bas prix), nous avons beaucoup d'opportunités dans les pays d'Afrique du Nord, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Cela nous a permis de maintenir nos prévisions pour Transavia", a-t-il ajouté. (Reportage de Diana Mandiá ; Rédaction de Josephine Mason et David Evans)