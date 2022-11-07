Air France-KLM annonce le remboursement anticipé de EUR 1 mds du PGE

7 novembre (Reuters) - AIR FRANCE-KLM SA:
* ANNONCE AVOIR PROCÉDÉ CE JOUR AU REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE
1
MILLIARD D'EUROS DE L'ENCOURS DE 3,5 MILLIARDS D'EUROS DU PRÊT
GARANTI PAR L'ETAT FRANÇAIS (LE « PGE »)
* LE SOLIDE REDRESSEMENT DES PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES DU
GROUPE SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE LUI PERMET
D'ACCÉLÉRER LE REMBOURSEMENT DE CERTAINS FINANCEMENTS OBTENUS
DANS LE CADRE DE LA CRISE DU COVID-19
* A CONVENU AVEC LE SYNDICAT DES NEUF BANQUES PARTICIPANT AU
PGE
ET AVEC L'ETAT FRANÇAIS DE REMBOURSER DE MANIÈRE ANTICIPÉE UN
MONTANT DE 1 MILLIARD D'EUROS DE SON ENCOURS DE 3,5 MILLIARDS
D'EUROS.
* CE MONTANT COMPREND 800 MILLIONS D'EUROS AU TITRE DE
L'APUREMENT
DE LA TRANCHE À MATURITÉ DU 6 MAI 2023 ET 200 MILLIONS AU TITRE
DE LA TRANCHE À MATURITÉ DU 6 MAI 2024
* MAI 2024 : REMBOURSEMENT PARTIEL DE 1,15 MILLIARD D'EUROS,
SOIT
UN ENCOURS RESTANT DÛ DE 1,35 MILLIARD D'EUROS
* MAI 2025 : REMBOURSEMENT FINAL DE 1,35 MILLIARD D'EUROS,
(IL N'Y
AURA PLUS D'ENCOURS RESTANT DÛ APRÈS CETTE DATE)
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(Rédaction de Gdansk)