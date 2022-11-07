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Air France-KLM annonce le remboursement anticipé de EUR 1 mds du PGE

07/11/2022 | 18:40
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7 novembre (Reuters) - AIR FRANCE-KLM SA:

* ANNONCE AVOIR PROCÉDÉ CE JOUR AU REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE 1 MILLIARD D'EUROS DE L'ENCOURS DE 3,5 MILLIARDS D'EUROS DU PRÊT GARANTI PAR L'ETAT FRANÇAIS (LE « PGE »)

* LE SOLIDE REDRESSEMENT DES PERFORMANCES OPÉRATIONNELLES DU GROUPE SUR LES NEUF PREMIERS MOIS DE L'ANNÉE LUI PERMET D'ACCÉLÉRER LE REMBOURSEMENT DE CERTAINS FINANCEMENTS OBTENUS DANS LE CADRE DE LA CRISE DU COVID-19

* A CONVENU AVEC LE SYNDICAT DES NEUF BANQUES PARTICIPANT AU PGE ET AVEC L'ETAT FRANÇAIS DE REMBOURSER DE MANIÈRE ANTICIPÉE UN MONTANT DE 1 MILLIARD D'EUROS DE SON ENCOURS DE 3,5 MILLIARDS D'EUROS.

* CE MONTANT COMPREND 800 MILLIONS D'EUROS AU TITRE DE L'APUREMENT DE LA TRANCHE À MATURITÉ DU 6 MAI 2023 ET 200 MILLIONS AU TITRE DE LA TRANCHE À MATURITÉ DU 6 MAI 2024

* MAI 2024 : REMBOURSEMENT PARTIEL DE 1,15 MILLIARD D'EUROS, SOIT UN ENCOURS RESTANT DÛ DE 1,35 MILLIARD D'EUROS

* MAI 2025 : REMBOURSEMENT FINAL DE 1,35 MILLIARD D'EUROS, (IL N'Y AURA PLUS D'ENCOURS RESTANT DÛ APRÈS CETTE DATE) Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)


© Reuters 2022
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PER 2022 14,3x
Rendement 2022 -
Capitalisation 3 300 M 3 272 M -
VE / CA 2022 0,44x
VE / CA 2023 0,44x
Nbr Employés 66 166
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CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED-2.14%15 566
UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC.-2.65%13 934