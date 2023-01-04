Air France-KLM annonce trois nominations

4 janvier (Reuters) - AIR FRANCE-KLM SA:
* NOMINATION DE NATHALIE STUBLER, ACTUELLEMENT PRÉSIDENTE -
TRANSAVIA (FRANCE), COMME CONSEILLÈRE SPÉCIALE POUR LA STRATÉGIE
DE DÉCARBONISATION DU GROUPE
* NOMINATION DE OLIVIER MAZZUCCHELLI, ACTUELLEMENT PRÉSIDENT
- HOP
!, LA COMPAGNIE RÉGIONALE D'AIR FRANCE, COMME PRÉSIDENT -
TRANSAVIA (FRANCE)
* NOMINATION DE HERVÉ BOURY, ACTUELLEMENT DIRECTEUR GÉNÉRAL
AJDOINT OPERATIONS - TRANSAVIA (FRANCE), AU POSTE DE PRESIDENT -
HOP !
* LES NOMINATIONS SERONT EFFECTIVES À PARTIR DU 16 JANVIER
2023
Texte original: https://bit.ly/3VNepPQ
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(Gdansk Newsroom)