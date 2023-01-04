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Air France-KLM annonce trois nominations

04/01/2023 | 18:28
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4 janvier (Reuters) - AIR FRANCE-KLM SA:

* NOMINATION DE NATHALIE STUBLER, ACTUELLEMENT PRÉSIDENTE - TRANSAVIA (FRANCE), COMME CONSEILLÈRE SPÉCIALE POUR LA STRATÉGIE DE DÉCARBONISATION DU GROUPE

* NOMINATION DE OLIVIER MAZZUCCHELLI, ACTUELLEMENT PRÉSIDENT - HOP !, LA COMPAGNIE RÉGIONALE D'AIR FRANCE, COMME PRÉSIDENT - TRANSAVIA (FRANCE)

* NOMINATION DE HERVÉ BOURY, ACTUELLEMENT DIRECTEUR GÉNÉRAL AJDOINT OPERATIONS - TRANSAVIA (FRANCE), AU POSTE DE PRESIDENT - HOP !

* LES NOMINATIONS SERONT EFFECTIVES À PARTIR DU 16 JANVIER 2023 Texte original: https://bit.ly/3VNepPQ Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2023
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CA 2022 25 628 M 27 031 M -
Résultat net 2022 300 M 316 M -
Dette nette 2022 8 155 M 8 601 M -
PER 2022 8,58x
Rendement 2022 -
Capitalisation 3 267 M 3 446 M -
VE / CA 2022 0,45x
VE / CA 2023 0,42x
Nbr Employés 72 439
Flottant 47,1%
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Objectif de cours Moyen 1,37 €
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Dirigeants et Administrateurs
Benjamin M. Smith Chief Executive Officer & Director
Steven Zaat Chief Financial Officer
Anne-Marie Couderc Non-Executive Chairman
Jean-Christophe Lalanne Executive Vice President-Information Technology
Isabelle Bouillot Independent Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
AIR FRANCE-KLM3.29%3 446
SINGAPORE AIRLINES LIMITED-0.72%26 328
DELTA AIR LINES, INC.-0.76%20 871
AIR CHINA LIMITED3.17%19 249
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED4.33%17 793
RYANAIR HOLDINGS PLC2.83%15 079