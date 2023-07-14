14 juillet (Reuters) - Air France KLM SA:
* ACCORD DÉFINITIF AVEC APOLLO GLOBAL MANAGEMENT EN VUE D'UN FINANCEMENT EN QUASI-FONDS PROPRES DE 500 MILLIONS D'EUROS DE L'ACTIVITÉ DE COMPOSANTS D'INGÉNIERIE ET DE MAINTENANCE (MRO) D'AIR FRANCE
* APOLLO SOUSCRIRA À DES OBLIGATIONS PERPÉTUELLES ÉMISES PAR CETTE FILIALE OPÉRATIONNELLE ET CE FINANCEMENT SERA COMPTABILISÉ COMME DES FONDS PROPRES
* OBLIGATIONS PERPÉTUELLES PORTERONT UN INTÉRÊT DE 6,9% AU COURS DES TROIS PREMIÈRES ANNÉES, APRÈS QUOI DES AUGMENTATIONS PROGRESSIVES ET UN PLAFOND SERONT APPLIQUÉS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)