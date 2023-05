Air France-KLM annonce un chiffre d'affaires supérieur à ses prévisions pour le premier trimestre, grâce à de fortes réservations estivales

Le chiffre d'affaires du transporteur a augmenté de 42% en glissement annuel pour atteindre 6,33 milliards d'euros (6,97 milliards de dollars), soit un peu plus que les 6,30 milliards d'euros attendus en moyenne par les analystes interrogés par la société.

Les compagnies aériennes et les exploitants d'aéroports bénéficient d'une forte reprise du trafic et d'une augmentation de la demande de voyages, malgré une inflation élevée et des perspectives économiques incertaines.

Air France-KLM a déclaré qu'elle ne voyait pas l'impact de la crise du coût de la vie, soulignant les ventes de billets de plus de 1,5 milliard d'euros au cours du premier trimestre et la forte demande sur l'ensemble de son réseau.

Le transporteur a toutefois réduit ses prévisions de capacité pour l'ensemble de l'année 2023 à environ 95 %, alors qu'il estimait auparavant que la capacité se situait entre 95 % et 100 %.

Le groupe a déclaré que la réduction des prévisions de capacité était due à la pénurie de main-d'œuvre, en particulier du côté des pilotes, mais qu'elle n'était pas liée à un manque de demande.

Depuis l'année dernière, les grèves et les pénuries de personnel ont contraint les compagnies aériennes européennes à annuler des milliers de vols pour éviter les longues files d'attente dans les principaux aéroports.

Air France-KLM a déclaré que l'impact des grèves des contrôleurs aériens français avait été limité et se chiffrait en millions d'euros, ce qui, selon elle, est inférieur à l'impact des grèves précédentes.

Le mois dernier, l'opérateur aéroportuaire français ADP a déclaré avoir perdu environ 470 000 passagers entre janvier et mars en raison des grèves contre la réforme des retraites du président français Emmanuel Macron.

Chez Transavia, l'unité low-cost d'Air France-KLM, le résultat d'exploitation du premier trimestre a été impacté par les grèves du contrôle aérien en France et les avions cloués au sol aux Pays-Bas, ainsi que par la hausse des prix du carburant, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Au niveau du groupe, la perte d'exploitation trimestrielle s'est réduite à 304 millions d'euros, mais a été plus importante que la perte de 282 millions d'euros prévue en moyenne par les analystes interrogés par la compagnie.

(1 dollar = 0,9083 euro)