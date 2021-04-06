Air France-KLM annonce un plan de mesures de renforcement du capital

6 avril (Reuters) - Air France KLM SA:
* ANNONCE UN PLAN DE MESURES DE RENFORCEMENT DU CAPITAL
* LE GROUPE AIR FRANCE-KLM ANNONCE LES MESURES SUIVANTES
CONCERNANT AIR FRANCE, QUI ONT ÉTÉ APPROUVÉES PAR LA COMMISSION
EUROPÉENNE DANS SA DÉCISION D'AUTORISER UNE OPÉRATION DE 4
MILLIARDS D'EUROS DE L'ETAT FRANÇAIS POUR RECAPITALISER AIR
FRANCE ET SA HOLDING
* UNE AUGMENTATION DE CAPITAL D'UN MONTANT MAXIMUM DE 1
MILLIARD
D'EUROS, AVEC UNE PÉRIODE DE SOUSCRIPTION PRIORITAIRE POUR LES
ACTIONNAIRES, SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS DE MARCHÉ ET DE
L'APPROBATION PRÉALABLE DU PROSPECTUS PAR L'AUTORITÉ DES MARCHÉS
FINANCIERS (L'"AMF")
* CONVERSION DU PRÊT DIRECT DE L'ETAT FRANÇAIS DE 3
MILLIARDS
D'EUROS TIRÉ EN INSTRUMENT OBLIGATAIRE HYBRIDE PERPÉTUEL
* L'ÉTAT NÉERLANDAIS POURSUIT SES DISCUSSIONS AVEC LA
COMMISSION
EUROPÉENNE CONCERNANT DES MESURES POTENTIELLES DE RENFORCEMENT
DES FONDS PROPRES DE KLM
* D'AUTRES MESURES VISANT À RENFORCER LE CAPITAL DU GROUPE
SONT
ACTUELLEMENT À L'ÉTUDE, PLUSIEURS MESURES DEVANT ÊTRE PRISES
AVANT L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE 2022
* A L'INTENTION DE LANCER UNE AUGMENTATION DE CAPITAL SOUS
RÉSERVE
DES CONDITIONS DE MARCHÉ ET DE L'APPROBATION PAR L'AMF DU
PROSPECTUS CORRESPONDANT
* L'ETAT FRANÇAIS S'ENGAGE À PARTICIPER À L'AUGMENTATION DE
CAPITAL EN MAINTENANT SA PARTICIPATION STRICTEMENT INFÉRIEURE À
30% DU CAPITAL SOCIAL ET DES DROITS DE VOTE
* LE PRÊT GARANTI PAR L'ÉTAT FRANÇAIS (PRÊT GARANTIE PAR
L'ÉTAT
"PGE") DE 4 MILLIARDS D'EUROS A ÉTÉ PROLONGÉ AVEC UNE DATE
D'ÉCHÉANCE FINALE DÉSORMAIS FIXÉE À 2023
* LE PRÊT GARANTI PAR L'ETAT NÉERLANDAIS DE 2,4 MILLIARDS
D'EUROS
A UNE DATE D'ÉCHÉANCE EN 2025
* COUPLÉE AU REDRESSEMENT ATTENDU DE L'EBITDA, CETTE
PREMIÈRE
ÉTAPE DES MESURES DE RENFORCEMENT DU CAPITAL AIDERA
PROGRESSIVEMENT LE GROUPE À RÉDUIRE LE RATIO DETTE NETTE/EBITDA
SOUS 3,0X D'ICI 2023
* PERSPECTIVE T1: LE GROUPE S'ATTEND À CE QUE LE RÉSULTAT
D'EXPLOITATION DU PREMIER TRIMESTRE 2021 SOIT DE L'ORDRE DE -1,3
MILLIARD D'EUROS ET QUE L'EBITDA SOIT DE L'ORDRE DE -750
MILLIONS D'EURO
* CETTE OPÉRATION AMÉLIORERA LES FONDS PROPRES DU GROUPE DE
3
MILLIARDS D'EUROS EN NORMES COMPTABLES IFRS, SANS IMPACT SUR LA
TRÉSORERIE, TOUT EN AUGMENTANT LA FLEXIBILITÉ DU GROUPE DANS SON
PROFIL DE REMBOURSEMENT OBLIGATOIRE DE LA DETTE ÉTALÉ DANS LE
TEMPS
* AU COURS DES PROCHAINS MOIS, ET EN PARTICULIER AU DÉBUT DE
L'ÉTÉ, LE GROUPE PRÉVOIT TOUJOURS UNE REPRISE SIGNIFICATIVE DE
LA DEMANDE
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(Gdansk Newsroom)