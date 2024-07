Air France-KLM : chute du résultat net au 2e trimestre

Le 25 juillet 2024

Air France-KLM publie un résultat net de 165 millions d'euros au titre du deuxième trimestre 2024, en chute de 447 millions, avec une marge opérationnelle en baisse de 3,1 points à 6,5% malgré un chiffre d'affaires en hausse de 4,3% à 7,95 milliards d'euros.



Le transporteur aérien explique que ses résultats ont été impactés par le coût unitaire (+1,7%) et un prix du carburant plus élevé. Sa capacité a augmenté de 4,1% et son coefficient de remplissage passage s'est maintenu à 87,7%.



'Dans les mois à venir, nous continuerons à mettre en oeuvre notre stratégie et à mener à bien notre plan de transformation', affirme son DG Benjamin Smith, qui reste confiant dans la capacité du groupe à atteindre ses objectifs à moyen et long terme.



