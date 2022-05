Air France KLM : cible un résultat d'exploitation nettement positif au troisième trimestre

Air France-KLM a essuyé une perte nette de 552 millions d'euros au premier trimestre, soit une amélioration de 930 millions d'euros sur un an, soutenu par une forte hausse des recettes à 4,445 milliards d'euros (+105,7%). L'Ebitda est positif à hauteur de 221 millions d'euros, en amélioration de 849 millions d'euros.



Le cash-flow libre d'exploitation ajusté positif a atteint 630 millions d'euros, en amélioration de 1,974 milliard d'euros par rapport au premier trimestre de 2021.



Le Directeur général du Groupe, Benjamin Smith, a déclaré : " Malgré un contexte difficile, avec l'effet du variant Omicron, la situation en Ukraine et la forte hausse du prix du carburant, le Groupe affiche une nouvelle fois un EBITDA positif et a engrangé un volume important de réservations pour les trimestres à venir".



Le dirigeant a ajouté: "Le mois de mars a notamment été très encourageant avec une augmentation significative de la demande pour le trafic à motif affaires et premium, complétant la demande déjà forte pour le trafic de loisirs (tourisme) et les visites aux proches (VFR) sur l'ensemble de notre réseau mondial. Cela ouvre la voie à une saison estivale réussie pour toutes nos activités, que nous continuons à renforcer grâce à notre vaste plan de transformation."



La dette nette est ressortie à 7,7 milliards d'euros en baisse de 550 millions d'euros par rapport aux niveaux de fin 2021 grâce au cash-flow libre d'exploitation ajusté positif.



" Un environnement favorable au yield est attendu pour le reste de l'année 2022 avec une forte demande estivale entraînant des niveaux de yield supérieurs à 2019 ", a précisé la compagnie aérienne. Elle vise un résultat d'exploitation à l'équilibre au deuxième trimestre 2022 et nettement positif au troisième trimestre 2022.