Air France KLM : compte renforcer ses fonds propres d'ici mai 2021

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de transport aérien Air France-KLM a annoncé mardi dans un communiqué qu'il comptait renforcer ses fonds propres et quasi-fonds propres d'ici mai 2021, si les conditions de marché le permettent.

A la suite de ces informations, le titre Air France-KLM recule de 0,3% à la Bourse de Paris, à 3,77 euros en début de matinée. "Il n'y a rien de surprenant, le marché avait déjà intégré le fait que la compagnie chercherait à renforcer ses fonds propres et ses quasi-fonds propres d'ici à mai 2021", explique Stephen Furlong, analyste chez Davy Research.

Le groupe franco-néerlandais avait, dès l'obtention de l'aide financière de l'Etat français de 7 milliards d'euros en avril dernier, prévenu que son conseil d'administration évaluerait la possibilité de mener une recapitalisation. Lors de la publication de ses résultats du deuxième trimestre 2020, fin juillet, Air France-KLM avait alors indiqué que son conseil d'administration poursuivait ses réflexions sur cette possible recapitalisation pouvant être effectuée d'ici mai 2021.

Cette recapitalisation pose la question de la participation des Etats français et néerlandais, qui ont consenti ensemble des aides de 10,4 milliards d'euros sous forme de prêts directs et de prêts garantis et détiennent respectivement 14,3% et 14% du capital d'Air France-KLM. "Nous avons toujours dit que nous jouerions notre rôle d'actionnaire", a déclaré Bercy à l'agence Agefi-Dow Jones, sans faire d'autre commentaire. Une porte-parole du ministère des Finances néerlandais n'était de son côté pas disponible dans l'immédiat.

Dans le même communiqué, Air France-KLM a annoncé avoir décidé de rembourser la totalité des obligations subordonnées perpétuelles émises en 2015 et restant circulation, soit un montant nominal total de 403,3 millions d'euros. "Le remboursement anticipé sera effectué le 1er octobre 2020", a précisé le groupe franco-néerlandais.

