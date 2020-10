Air France-KLM : de lourdes pertes au 3e trimestre

30/10/2020 | 08:23

Air France-KLM publie un résultat net de -1.665 millions d'euros et un résultat d'exploitation de -1.046 millions au titre du troisième trimestre, contre des résultats de +365 et +980 millions respectivement un an auparavant.



Le transporteur aérien a essuyé une perte d'EBITDA de 442 millions d'euros, limitée grâce à la maîtrise des coûts et les aides des Etats, pour des recettes de 2.524 millions, en baisse de 67% par rapport à l'année dernière.



'La période de confinement en vigueur depuis ce jour en France est une nouvelle difficulté qui va peser sur les activités du groupe', prévient Air France-KLM, qui 'prévoit un quatrième trimestre 2020 difficile, avec un EBITDA nettement inférieur à celui du troisième trimestre'.



