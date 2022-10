Air France-KLM dépasse les estimations trimestrielles grâce à la reprise des voyages.

Le groupe franco-néerlandais a enregistré un bénéfice d'exploitation de 1,02 milliard d'euros (1,02 milliard de dollars) au troisième trimestre, contre une estimation moyenne des analystes interrogés par la société à 844 millions. Le chiffre d'affaires trimestriel s'est établi à 8,11 milliards d'euros, au-dessus des niveaux de 2019.

"Bien que la situation reste insatisfaisante dans certains aéroports clés, impactant notamment KLM sur son hub d'Amsterdam Schiphol, nous avons constaté des améliorations significatives après les défis opérationnels qui avaient éclaté plus tôt cette année", a déclaré le directeur général Ben Smith dans un communiqué.

Depuis avril, les compagnies aériennes européennes sont confrontées à des pénuries de personnel et à des conflits du travail, le personnel de cabine et les pilotes réclamant de meilleures conditions de travail et des salaires plus élevés pour compenser l'inflation.

Les compagnies aériennes ont été contraintes de supprimer des milliers de vols de leurs programmes et de limiter la vente de billets pour l'hiver prochain.

Ces perturbations ont entraîné des coûts de compensation supplémentaires de 60 millions d'euros par rapport au même trimestre en 2019, a déclaré Air France-KLM.

La compagnie, dont les activités comprennent le fret, l'aéronautique et la maintenance, a déclaré que l'environnement de rendement devrait rester sain pendant la saison d'hiver avec une demande solide en ligne avec la capacité.

Au troisième trimestre, le trafic et le nombre de passagers de Transavia, la filiale à bas coûts du groupe, ont augmenté de 45,4% et 41,8%, grâce à la reprise de la demande en Afrique du Nord et en Europe, malgré une inflation record dans la zone euro.

Air France-KLM prévoit des niveaux de capacité en sièges au quatrième trimestre, sur l'ensemble de l'année 2022 et au premier trimestre 2023 d'environ 85%, 80% et 90%, respectivement, confiant dans la poursuite du contexte de reprise.

Son concurrent allemand Lufthansa a déclaré ce trimestre qu'il avait "laissé (la) pandémie derrière lui" et a donné des prévisions optimistes pour le transport aérien, prévoyant une demande stable avec des rendements moyens élevés, alors que les vacanciers font des folies pour acheter leurs billets.

(1 $ = 1,0015 euros)