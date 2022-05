Air France-KLM dépasse ses prévisions de bénéfice au T1 grâce à la hausse des réservations

PARIS, 5 mai (Reuters) - Air France-KLM a annoncé jeudi un bénéfice au premier trimestre supérieur à ses propres prévisions, grâce à la reprise des ventes de billets et à la baisse des coûts unitaires.

Le directeur général du groupe franco-néerlandais, Benjamin Smith, a indiqué dans un communiqué que "la reprise est là", ajoutant que le dynamisme des réservations pour la saison estivale "ouvre la voie à une saison estivale réussie pour toutes nos activités".

Le groupe a souligné une augmentation significative de la demande au mois de mars, bien que le début du trimestre ait été pénalisé par la pandémie de coronavirus et l'invasion russe de l'Ukraine.

Le conflit ukrainien a déstabilisé les prix du pétrole et amené les compagnies aériennes à suspendre des vols et repenser leurs trajets afin d'éviter les espaces aériens russe et ukrainien. Le groupe a toutefois réussi à atténuer l'impact de cette hausse des prix en procédant à des augmentations tarifaires sur ses vols long-courriers.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) d'Air France-KLM au premier trimestre s'est établi à 221 millions d'euros, contre une perte de 628 millions d'euros un an plus tôt.

Lors de la publication de ses résultats du quatrième trimestre en février dernier, le groupe s'attendait à un Ebitda "autour du seuil de rentabilité" pour le premier trimestre.

Il s'attend désormais à ce que son résultat d'exploitation soit "au point d'équilibre" au deuxième trimestre, avant de devenir "nettement positif" au troisième trimestre.

Les analystes interrogés par le groupe le mois dernier s'attendaient en moyenne à un chiffre d'affaires plus faible que celui rapporté et à des pertes plus importantes que celles annoncées par Air France-KLM.

Le groupe, qui souhaite rembourser les aides versées par la France et les Pays-Bas pour faire face à l'impact de la pandémie, a annoncé travailler sur des mesures de renforcement du capital comme une augmentation de capital ou l'émission d'instruments de quasi-fonds propres pour y parvenir.

Air France-KLM, qui a annoncé en février prévoir de lever jusqu'à quatre milliards d'euros afin de rembourser ces aides, a indiqué que "des progrès ont été réalisés pour refinancer jusqu'à 500 millions d'euros d'actifs d'Air France".

Le groupe, qui a annoncé des réductions de personnel en raison de la pandémie et bénéficié d'un soutien gouvernemental sur les salaires, a indiqué que le coût du personnel avait diminué de 23% au premier trimestre.

La compagnie aérienne KLM a annulé des dizaines de vols à la fin du mois d'avril, après une grève de son personnel au sol à l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol pour réclamer des augmentations salariales et de meilleures conditions de travail, ce qui avait provoqué des retards et des annulations dans le troisième aéroport le plus fréquenté d'Europe.

La ministre néerlandaise des Finances, Sigrid Kaag, a dénoncé au début du mois dernier la rémunération versée à Benjamin Smith au titre de l'exercice de 2021 et a prévenu que l'Etat néerlandais, actionnaire à hauteur de 14,3% d'Air France-KLM, voterait contre la résolution portant sur le salaire du directeur général lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, prévue au mois de mai.

Air France-KLM a fait état d'une perte nette de 552 millions d'euros au premier trimestre. Le groupe a également indiqué être entré en négociation exclusive avec CFMI pour la configuration des moteurs de sa future flotte d'Airbus A320neo. (Reportage Sarah Morland, avec la contribution de Tim Hepher; version française Camille Raynaud; édité par Kate Entringer)